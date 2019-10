"Comprometete a actuar": convocan a los platenses a sumarse a campaña internacional por el tránsito

Se trata de una juntada de firmas impulsada por la ONG Madres del Dolor en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. La misma será presentada ante autoridades de distintos países en un encuentro a realizarse en los próximos meses en Suecia. Según las estadísticas, en nuestro país mueren 20 personas por día a causa de siniestros viales

Alertada por las trágicas cifras en materia del tránsito en nuestro país, la organización argentina "Madres del Dolor" se sumó a la campaña internacional "Comprometete a actuar", lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMN) para exigirle a las autoridades de todo el mundo mayor compromiso en torno al flagelo vial. En esta marco, Viviam Perrone, integrante de la ONG, en diálogo con La Redonda 100.3 invitó a los platenses a sumarse a la iniciativa. La activista remarcó, de acuerdo con las estadísticas, que en la Argentina "mueren 20 personas por día a causa de siniestros viales, lo que representa la principal causa de muerte entre nuestros jóvenes.

Perrone, que en mayo de 2002 sufrió la muerte de su hijo de 17 años Kevin Sedano luego de que fuera atropellado por un automovilista, lamentó que a esta parte "no hemos podido reducir e incluso se agravan las cifras que nos indican las estadísticas".

Preocupada por la problemática de los siniestros fatales, Perrone llamó a la comunidad a sumarse a la iniciativa, que consiste en poner la firma en un documento que puede encontrarse en la página de internet de Madres del Dolor http://www.madresdeldolor.org.ar/content/por-favor-firma-este-compromiso.

"Se están juntando firmas en todo el mundo que serán presentadas en el Congreso Mundial de Ministros en Suecia y a autoridades de cada país. Por favor, firma este compromiso y así podremos Salvar Vidas. Donde dice “Organización” podes escribir Madres del Dolor. Gracias y ayudanos a difundir y a juntar firma", se puede leer en la campaña que lleva adelante la ONG

Perrone explicó que "desde la OMS se quiere dar un mensaje juntando estas firmas para que no sean los ministros los únicos que hablen de estos temas. Todos estamos involucrados. Los peatones, los que manejan, los que hacen las rutas, los gobiernos que tienen que controlar, la justicia que tiene que actuar".

La mujer relató que "en Argentina a mi me mataron a mi hijo, Kevin, en el años 2002. Vengo escuchando que las cifras o aumentan. Aumentaron las cantidad de personas que admiten haber ingerido alcohol antes de conducir. Queremos que todos se comprometan y entiendan que el auto se puede convertir en un arma. Lo repetimos siempre y sin embargo salimos a la calles y vemos a muchísimas personas conduciendo y usando el celular, en las rutas yendo a exceso de velocidad, o si estamos en la ciudad vemos que usan las banquinas para llegar primeros que otros".

Y expresó: "Nos sumamos a esta campaña de la OMS. Pedimos que se lean, que se firme. Está online. Pueden decir 'me comprometo'. Este domingo voy a un asado y veo a alguien tomando vino y le digo: 'Che, no te lleves el auto'. O si veo que alguien está con el bebé a delante, le digo: 'Che, mirá que el nene no tiene que ir adelante, tiene que ir atrás y con el cinturón".

La mujer resaltó que "lo mismo debe ocurrir con el alcohol al volante. Yo que conduzco miro al rededor y están usando el celular, mandando mensajes, y son esos segundos sagrados en los que uno choca. Además de la muerte, están los lesionados. Tenemos que decir vamos a hacer esto para advertir que es nuestra principal causa de muerte entre los jóvenes. Dependemos, entonces, de cada uno de nosotros para salvar nuestras vidas".