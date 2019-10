El posible ministro de Economía de Kicillof pide a Vidal que “colabore” con la transición

Augusto Costa fue Secretario de Comercio Interior entre 2014 y 2015, durante la gestión de Axel Kicillof en Nación. Y es considerado un “número puesto” para ocupar el Ministerio de Economía de la Provincia si el candidato a gobernador del Frente de Todos se impone en las urnas el domingo.



En ese marco, pidió hoy a la gobernadora María Eugenia Vidal que “preste colaboración” en la transición de la Provincia si es derrotada en las elecciones del 27. “Necesitamos que en la transición, si es que Axel Kicillof es electo el domingo, el gobierno de Vidal preste colaboración. Y sobre todo, evite empeorar una situación que ya viene siendo muy complicada”, aseguró el ex funcionario en declaraciones radiales.



Señalado por muchos como el elegido por Kicillof para Economía de la Provincia, Costa dijo que “todavía no se habló del reparto de lugares” en el equipo del candidato del Frente de Todos pero que está seguro de que tendrá “un lugar importante” en el eventual gabinete del peronista.



“Aunque parezca mentira, todavía no hemos hablado de lugares. Estamos haciendo un diagnóstico de la Provincia. Somos un equipo que viene trabajando desde hace mucho tiempo juntos con Axel y que nos tocó asumir responsabilidades en Nación y ahora nos va a tocar asumir responsabilidades en Provincia. Recién lo vamos a hablar la semana que viene. Queremos tener la tranquilidad de que lo que ocurrió en las PASO se ratifique el domingo. Ahí vamos a ver qué responsabilidades asume cada uno, qué lugar ocupa cada uno. Lo que estoy seguro es que voy a tener un lugar muy importante en el gabinete de Axel porque soy parte de su equipo hace un montón”, dijo Augusto Costa.



También hizo un duro diagnóstico de la gestión de María Eugenia Vidal que, dijo, “dsde el punto de vista económico y social, deja una provincia en un estado deplorable. Basta mirar los indicadores sociales de pobreza, de desempleo, de actividad económica y ver que los números son peores que la media nacional”



“Nosotros vemos con enorme preocupación el estado de las cuentas públicas, porque no tenemos todavía una información exacta sobre la situación de déficit que tiene la Provincia. Pero estamos estimando el “rojo” que va a tener el gobierno de Vidal para cerrar este año de entre 50 mil y 80 mil millones de pesos. Y no sabemos cómo está pensando la Gobernadora financiarlos”.