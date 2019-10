“Banda de la maza” dejó terror y dudas en La Loma

| Publicado en Edición Impresa

A casi 48 horas del brutal escruche en un local de informática de La Loma, sus dueñas siguen debatiéndose entre el asombro y el miedo, aunque cada vez más convencidas de que los ladrones que irrumpieron en su propiedad a mazazos y con armas largas “vinieron a matarnos”.

Como ya se informó en la edición de ayer el hecho sucedió en 37 entre 22 y 23, cuando Karina Marchesich (38) y Carolina Bilinski (31) ya se habían ido a su casa.

“No se entiende que estos tipos hayan hecho semejante despliegue”, perfectamente registrado por las cámaras interna y externa, “para llevarse unos 500 pesos en cambio, una computadora que estaba para reparar y la caja vacía de otra”, acotaron.

Por lo que se ve en los videos actuaron seis hombres, uno de los cuales se quedó afuera, mientras los otros irrumpían encapuchados, con guantes, chalecos antibalas, cuatro pistolas 9 millímetros, una escopeta recortada y una maza.

Confirmó Carolina que “actuaron como en un golpe comando”, por su vestimenta, sus armas y también por el modo en que “nos rompieron la puerta de entrada, a mazazos”. Lo mismo hicieron con la que comunica con el depósito, “a la que le hicieron un boquete de tanto golpearla. Inclusive -acotó- se los ve entrar con las armas en alto”.

Karina también se mostró desconcertada con lo que pasó a las 22.18 del último miércoles, en particular porque “no tenemos ninguna situación conflictiva ni recibimos amenazas de ninguna índole. No tenemos enemigos y hasta colaboramos como auspiciantes de una ONG. No se entiende semejante operativo para entrar en una propiedad chica”, reflexionó.

Como se puede apreciar en un video que rápidamente se viralizó por las redes, tanto fue el ruido que hicieron los ladrones que vecinos del edificio de al lado se dieron cuenta de la situación y les tiraron botellas para espantarlos. La respuesta pudo tener consecuencias terribles, ya que los sujetos “les dispararon varias veces y de casualidad no los hirieron”. Según Carolina, los peritos que analizaron más tarde la escena levantaron “6 vainas de pistolas 9 milímetros tiradas en la vereda”.

Ambas destacaron que en los 9 años que llevan al frente de ese negocio “es la primera vez que tenemos un caso de inseguridad”, al tiempo que aclararon que “ni siquiera acostumbramos dejar dinero cuando nos vamos y ni siquiera tocaron la mercadería”. Hasta hace dos años ellas vivían en el lugar, por lo que no descartan que los intrusos imaginaran que podían encontrarlas allí. De cualquier modo, no entienden por qué tendrían ese ensañamiento.

De la banda se sabe que se movilizaba en un Chevrolet Prisma blanco. No hay detenidos.