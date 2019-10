Concedieron la excarcelación a Fernando Esteche

El ex líder piquetero estaba preso en la causa en la que se investiga la firma del Memorándum con Irán

El ex líder de Quebracho Fernando Esteche fue excarcelado hoy en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA, y recuperará su libertad cuando deposite una fianza de 400.000 pesos.



La decisión fue del Tribunal Oral Federal 8, que prepara el juicio oral por este hecho sin que aún se haya fijado fecha de inicio, informaron a Télam fuentes judiciales.



Una vez que deposite la fianza, deberá "fijar domicilio" y no ausentarse del mismo por un término mayor de 24 horas sin "conocimiento y permiso del Tribunal", según las condiciones que se le impusieron.



Además se le prohibió salir del país sin solicitar permiso y tendrá que presentarse del 1 al 15 de cada mes ante la autoridad judicial.



Los jueces que preparan el debate oral accedieron en esta ocasión a liberarlo -luego de tres negativas anteriores- porque admitieron que no pueden saber cuándo se iniciará este juicio oral, en el que también está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.



Esteche estaba cerca de cumplir dos años de prisión preventiva luego de quedar detenido en diciembre de 2017 por orden del juez que investigó el caso, Claudio Bonadio.



Ante ello, los magistrados del Tribunal Oral admitieron que en ese lapso es "materialmente" imposible comenzar con el debate y por eso lo excarcelaron.



"Dado el tiempo transcurrido, la imposibilidad material de celebrarse en lo inmediato el debate no puede sopesar sobre la situación del imputado Esteche", resolvieron los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obilgado.



En tres ocasiones anteriores se le había rechazado el beneficio por considerar la existencia de "riesgo de verse frustrada la celebración del juicio y de que la prueba producida de manera previa pudiera verse seriamente afectada".



Pero ahora los jueces cambiaron su postura y aludieron a que se trata de "un proceso de gran envergadura" por lo cual la demora implica revisar la situación de Esteche.



El ex líder de Quebracho tenía dos condenas previas pero ya se dieron por cumplidas.



El pedido había sido hecho por sus abogados, Fernando Burlando y Fabián Améndola.



Esteche está procesado en esta investigación junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios, como Carlos Zannini y el referente social Luis D'Elia, entre otros, y era el único detenido que quedaba.



Todos están acusados por la firma del Memorándum con Irán a raíz de la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.



Bonadio envió el caso a juicio oral en marzo de 2018, el Tribunal convocó a las partes a ofrecer prueba y ordenó una instrucción preliminar, pero todavía no puso fecha de inicio al debate.