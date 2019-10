Alfonsín se enojó con Brandoni y Campanella y pidió pruebas del “fraude”

| Publicado en Edición Impresa

Desde hace largo rato Ricardo Alfonsín está distanciado del oficialismo. Por eso, no extrañó que saliera al cruce del director de cine Juan José Campanella y del actor Luis Brandoni, dos personalidades muy involucradas en el apoyo al Gobierno nacional. Brandoni afirmó hace unos días que si no hay fraude, Macri puede ganar hasta en primera vuelta. El hijo del ex presidente, retrucó: “Le tengo estima a Luis, pero es muy grave (lo que dice), tiene que ir a la Justicia y denunciarlo”, sostuvo. También cruzó a Campanella: “No entienden, no leen demasiado”.