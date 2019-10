Alfaro recibió todo tipo de críticas por el papelón en Núñez

Los ex arqueros del club Oscar Córdoba y Hugo Gatti salieron a destrozar al DT por la forma de plantear el partido. También se sumaron Traverso y La Volpe

Gustavo Alfaro es blanco de todas las críticas después de la manera que planteó el partido ante River, en el primer cruce de semifinales de la Copa Libertadores, que terminó en favor del equipo Millonario.

Los ex arquero de la institución, Oscar Córdoba y el legendario Hugo Orlando Gatti; como así también Cristian Traverso y Ricardo La Volpe destrozaron al entrenador xeneize después del papelón futbolístico ante River.

Óscar Córdoba, bicampeón con Boca en la Copa Libertadores, aseguró que “el equipo fue a perder por lo menos posible. “Lo que hizo Alfaro en el partido, dejando en el banco semejante tridente para atacar, por lo menos con Villa que es un jugador que te puede desequilibrar con velocidad. Me parece que fue a no perder o a perder lo menos posible”, apuntó el ex jugador.

“No veo por dónde, si el técnico se encarga de castrar en ataque a su propio equipo. Él iba a salir con el mismo libreto que le ha permitido mantenerse en el semestre (...) Abrió el paraguas desde ayer (por el martes) con sus declaraciones y eso para el ‘Mundo Boca’ no es bueno, al ‘Mundo Boca’ le gusta que te comprometas”, afirmó por el planteo táctico.

PALABRA AUTORIZADA

Hugo Gatti, ganador de dos Copas Libertadores con Boca fue otro que destrozó a Gustavo Alfaro. “Si quiere ganar la semifinal ante River tienen que jugar Carlos Tevez y Daniele De Rossi”, dijo el “Loco” por Fox Sports.

“Los grandes partidos lo ganan los jugadores de experiencia”, justificó el histórico arquero “xeneize”.

“Yo si soy el ‘tano’ (De Rossi) le pego una patada en el culo al técnico. Es el mejor jugador que tiene Boca”, apuntó Gatti.

“BOCA NO ENCUENTRA LA MANERA DE GANARLE A RIVER”

El ex defensor Cristian Traverso expresó que Boca “no encuentra la manera de ganarle a River. No podés pensar en defender los 90 minutos porque River te va a ganar”, dijo Traverso en diálogo con FM 94.7 Radio.

Traverso, ganador de la Libertadores con Boca en 2000 y 2001, indicó que es “respetuoso” con Alfaro, pero remarcó que no coincide “con su forma de jugar”.

“Boca entra en una confusión cada vez que le toca enfrentar al River de Marcelo Gallardo”.

También Ricardo La Volpe se sumó a las críticas. “Hay técnicos que no son para equipos que tienen que atacar. En un equipo grande tenés que salir a ganar de local y de visitante”, declaró. “Boca intentó jugar al empate”, agregó el ‘Bigotón’ por TyC Sports.