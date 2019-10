Jugaba en el Bingo de La Plata cuando se descompensó y murió

Denuncian que la ambulancia demoró mucho tiempo en llegar. Y que pusieron unas sillas para que las personas no vieran el cuerpo hasta que se lo llevaron

Un momento de tensión fue el que se vivió esta madrugada cuando quienes se encontraban en el Bingo platense fueron testigo de la muerte de una mujer que estaba jugando en la sala.

Según una testigo, el hecho ocurrió alrededor de las 2hs. de hoy, y la víctima es una mujer de unos 70 años. Siempre de acuerdo al relato de esta persona, la señora se sintió mal y esperaron que llegaran sus familiares. "Es una vergüenza que el Bingo no tenga médicos propios", se quejó.

"Antes sí los tenía y hasta había enfermeras. Incluso la ambulancia tardó mucho en llegar", apuntó.

De acuerdo al testimonio de esta lectora de EL DIA, el cuerpo "estuvo como dos horas tirado en la sala. Pusieron sillas para que no pasáramos y no viésemos el cuerpo. Después cuando se llevaron el cadáver habilitaron esa parte de la sala como si no hubiese pasado nada", completó la mujer.