Empieza la transición: Vidal y Kicillof se reúnen en La Plata mañana a las 10:30

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la mandataria saliente, María Eugenia Vidal, se reunirán mañana a las 10:30 en la Casa de Gobierno de nuestra ciudad, según pudo saber este diario. Además trascendió que tras el encuentro, desde el lunes próximo comenzarán las reuniones entre los equipos de ambos dirigentes para empezar la transición.

Tal como informó este diario, Kicillof designó a cuatro colaboradores para coordinar la transición con la actual administración. "La idea es que después de la reunión mano a mano, Kicillof y Vidal comiencen a trabajar por áreas", añadieron.

LEA TAMBIÉN Kicillof ya armó el equipo de transición y define nombres para el posible gabinete

Desde la Gobernación, en tanto, manifestaron hoy que "todo el gabinete bonaerense está a disposición" del equipo de Kicillof para coordinar el traspaso.



El diputado nacional dispuso que manejen la transición con el gobierno de Vidal los referentes Carlos Bianco, Augusto Costa, Agustina Vila y Federico Thea.



Los voceros del gobernador electo explicaron que, "según el sector, a esos coordinadores se les sumará gente que trabajó específicamente en algunos puntos que son los que más le preocupan a Kicillof".



Detallaron que, mientras tanto, el equipo trabaja para "identificar cuáles son los puntos más críticos de la gestión y evaluar área por área el estado general del gobierno" bonaerense.



Entre los dirigentes designados para esta etapa se destaca Bianco, la mano derecha del gobernador electo y dueño del Renault Clío con el que Kicillof recorrió la provincia durante la campaña.



El economista podría desembarcar en la Jefatura de Gabinete a partir del 10 de diciembre.



En tanto, Costa, ex secretario de Comercio Interior de la Nación y creador de los "Precios Cuidados", es otro de los colaboradores para la transición, y algunas fuentes coinciden en que podría ser el próximo ministro de Economía provincial.



Otro de los designados por Kicillof para el traspaso es Federico Thea, rector de la Universidad de José C. Paz, quien podría recalar en la Dirección General de Cultura y Educación.



Por último, Agustina Vila, secretaria académica de la Universidad de José C. Paz y jefa de Gabinete del Ministerio de Economía nacional durante la gestión de Kicillof, es la cuarta integrante del equipo que trabajará desde ahora y hasta el 10 de diciembre en la transición.