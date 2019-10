Aumentan los pedidos para depositar las cenizas de los difuntos en las parroquias

Sacerdotes de diferentes templos que tienen este servicio aseguran que esta tendencia se ha consolidado por “el estado que presentan los cementerios municipales de la Región”. Hay distintos requisitos que se deben cumplir

Preocupados por el estado en el que se encuentran los cementerios municipales de la Región, son muchas las familias que deciden llevar a sus difuntos a los cinerarios parroquiales y en distintas iglesias que ofrecen ese servicio se reconoció que aumentó la demanda.

En el cinerario de la parroquia Sagrado Corazón se indicó que en los últimos tiempos son muchos mas los fieles que se acercan hasta ese templo para pedir que sus familiares fallecidos reposen allí, por eso los segundos martes de cada mes se realiza una ceremonia especial.

“Cada mes se reciben las cenizas de unos 12 difuntos, creció la demanda y, según dicen los familiares, eso se debe a que les da mayor tranquilidad espiritual dejarlos ahí, además cada vez que van a misa pueden dejarle una flor o rezar”, dijo la responsable de la secretaría parroquial del templo de diagonal 73 y 58.

Allí a los interesados, se les explica los requisitos - ver aparte -, luego se los inscribe y se les da la fecha.

“Todo es gratuito, pero tienen que traer los certificados de defunción, de cremación y una fotocopia de los documentos de la persona que entrega las cenizas”, se indicó.

En relación a quienes son las personas que solicitan ese servicio se comunicó que son de todas las clases y edades.

El día que se acuerda para la ceremonia de los difuntos, el sacerdote preside el encuentro y también le da la palabra a los familiares que quieran decir algo de la persona fallecida, antes de dejar las cenizas en ese espacio.

El padre Patricio, responsable de la iglesia San Mateo, de 32 entre 29 Y 30, señaló que hasta el cinerario de ese lugar llegan personas de La Plata, pero también de Berisso y Ensenada y en muchos casos le expresan su preocupación por el estado de los cementerios públicos.

“El 70 por ciento de las personas que vienen a traer las cenizas de sus familiares dice que el deterioro del cementerio es tan grande que no quieren dejarlos allí; muchos sacaron los restos que estuvieron por años, los cremaron y los traen a la iglesia”, dijo el sacerdote.

Según sus observaciones, un 40 por ciento de las cenizas que se dejan en ese cinerario son de fallecidos recientes y el resto, de difuntos que estuvieron en cementerios y son retirados por sus familiares.

Antes en la iglesia San Mateo se destinaba el primer miércoles de cada mes a la ceremonia de los difuntos, pero luego se optó que fuera a demanda, “yo lo arreglo con los familiares, recuerdo el caso de una viejita que tenía que volver a Salta, cómo la iba a hacer esperar varios días para dejar las cenizas de su ser querido, es algo muy doloroso que se debe hacer cuanto antes”, agregó el religioso.

El cinerario de ese templo da a la calle para que la gente que tenga allí a su difunto pueda rezar o dejar una flor en cualquier momento.

En el que está en la parroquia Inmaculado Corazón de María de City Bell, 12 entre 5 y Jorge Bell, la ceremonia de las cenizas se hace los primeros viernes de cada mes y el último se dejaron las cenizas de 14 difuntos.

“La cantidad varía con los meses, pero es mucha la gente que ha dejado las cenizas de sus familiares en los últimos años”, indicaron las fuentes consultadas.

Desde hace 9 años, La iglesia Nuestra Señora de la Merced, en Ensenada, también trata de dar respuesta a los familiares de personas fallecidas que prefieren que sus allegados reposen en un lugar consagrado o que se quejan por el estado de abandono que hay en los cementerios públicos.

Allí los segundos viernes de cada mes se hace una misa especial, pero no se aceptan mas de cinco difuntos para que la ceremonia no se haga muy extensa, todo es gratuito, pero se solicita una colaboración que es a partir de los $ 500 para mantener el espacio.

También hay cinerarios en Nuestra Señora de Fátima, 22 esquina 75; Nuestra Señora del Pilar, 15 entre 33 y 34; Nuestra Señora de la Anunciación, 514 entre 7 y 8; Nuestra Señora de la Luz, 15 entre 524 y 525; Nuestra Señora de la Salud, 137 entre 66 y 67; Nuestra Señora de los Milagros, Arana esquina 9; San Cayetano, 44 entre 29 y 30; y también hay habilitada una en la capilla Santa Rosa, Atalaya, Magdalena.

Postura del Arzobispado

En septiembre de 2006 el Arzobispado platense dio a conocer el decreto por el cual se permitía la disposición de cinerarios en las iglesias. En ese marco, la Iglesia Católica “aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos; sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana” (canon 1176); que de hecho, por diversas razones, en general atendibles, se va extendiendo la práctica de la cremación aun entre las familias cristianas, y más recientemente para evitar todo trato inconsiderado de las cenizas de los fieles ha surgido en diversas diócesis la iniciativa de instalar cinerarios en las parroquias; que la implementación de los cinerarios retoma la tradición de unir el cementerio con el templo y propone otorgar al lugar donde reposan los restos de quienes han sido consagrados por el bautismo la sacralidad que le corresponde, de acuerdo a nuestra fe en la vida eterna y a nuestra esperanza en la resurrección final; que, no obstante y de acuerdo a la mente de la Iglesia, no se debe fomentar la opción por la cremación, que en atención a que esta iniciativa ha sido propuesta también en esta Arquidiócesis, pareciera que conviene puntualizar algunas normas o indicaciones pastorales para los cinerarios por el presente documento.

Desde el Arzobispado se indicó que antes de anunciar a los fieles el proyecto de instalar un cinerario se debe contar con la aprobación escrita del Arzobispo. La misma aprobación expresa se quiere igualmente para los planos del proyecto.

La ubicación de los posibles cinerarios será siempre en un lugar adecuado, al que se tenga acceso directo en horarios establecidos, por ejemplo en un espacio verde contiguo al templo.

Se recomienda una fosa de dos o tres metros cuadrados de profundidad y de un metro de lado, con una losa que lo cubra y que tenga una abertura de unos veinticinco centímetros cuadrados para introducir las cenizas sin urnas. Conviene que el espacio esté cubierto o resguardado con una especie de templete.

Su ornamentación debe conjugar la sobriedad y el buen gusto, y estará presidida por un crucifijo o una imagen de Nuestro Señor Jesucristo, y un texto bíblico apropiado, se indica.

También podrá haber un lugar para depositar ofrendas florales.

En los templos religiosos se fijan fechas puntuales en cada mes para hacer las ceremonias