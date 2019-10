Nannis-Caniggia: agresiones por chat y “amenaza de muerte”

| Publicado en Edición Impresa

Apenas unos días duró la tranquilidad en el conflicto que mantiene el todavía matrimonio integrado por Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

La última aparición del jugador había sido desde un móvil en Brasil, para el programa “El diario de Mariana”, donde aseguraba que su esposa “tiene una locura total”, que todas las “acusaciones y comentarios son patéticos” y que está diciendo “una barbaridad atrás de otra sin ningún tipo de fundamento y dañando a personas”.

Ahora, la que decidió contraatacar fue ella, desde el Instagram que se creó a principios de mes. Según la rubia, amparado desde una “cuenta trucha” (Pedro77777yu) CPC (ahora lo llama por sus iniciales al padre de sus hijos) la está amenazando.

Publicó las capturas de pantalla con las agresiones recibidas: “Te estás metiendo en quilombos”, “Cortala con esta locura”, “Te voy a denunciar”, son algunas de las frases que le llegaron a la madre de Axel, Charlotte y Alex.

“Sigue escribiendo y ni le contesté un mensaje. Es un psicópata”, agrega ella a las “pruebas” que fue subiendo a su red social. “Nadie te toma en serio ni a vos ni a los chicos. Hacen el ridículo”. Además, desde esta cuenta, le advierten a Nannis que “si Vale habla, estás hasta las pelotas”, haciendo alusión a la pequeña nieta de ambos, hija de Axel y Nieves. Ahí ella reaccionó y le contestó: “Andá a comerte un macho en vez de escribirme. No sabés la info que me llegó con fotos. Estás al horno, Claudio Paul. Al hornooooo”.

El intercambio va tomando un cariz más intenso cuando él le dice: “Nadie te va a creer, toda la prensa sabe que estás loca. Sofía (Bonelli, su actual pareja) se defendió de tus locuras”. Ella, ante esta apreciación, le ofrece una especie de “consejo”: “52 años y tan pelotudo. No te das cuenta que lo único que quiere es hacerse famosa, por eso habla con la prensa. Si no estaría calladita la boca. Hizo todo público para que la conozcan”. Y lo invita a “reflexionar”: “Pensá un poco, ¿o la droga te quemó todas las neuronas?. Del otro lado escriben: “¿Querés que hable? No la metas a Charlotte que ya bastante la enfermaste”. En ese ping pong, se lee: “¿Querés que cuente lo que te jode en serio?” y el supuesto Caniggia eleva el tenor de la conversación: “No tenés nada. Estás loca y enferma. Ya enfermaste a los chicos. Vas a terminar muerta. No vas a bancar todo lo que estás armando”.

Ante este último mensaje, Mariana se encarga de realizar una aclaración: “Me amenaza de muerte: que conste y que esto quede, si me pasa algo es por este tipo y el mafioso de Burlando y todos los que hacen negocios con mi marido. Son mafia”.

DESPEDIDA AGRESIVA

Los mensajes recriminatorios y violentos continuaron: “Los chicos saben que estás re loca. A vos te dicen todo que sí pero ellos me apoyan y vos lo sabés pelotuda”. Por su parte, Mariana le contestó: “Andá a ser feliz con tu puta. Si fueras tan feliz no me estarías escribiendo. No hay droga que te haga borrar toda la mierda que nos hiciste a tu familia 30 años”. Desde el otro lado, aseguran: “Esa es tu bronca, que yo soy feliz. Andá a coger a ver si te calmás”.

La despedida entre ellos confirma la ríspida relación que mantienen: “Chau enferma mental”, escribe él, quien recibe un “Chau drogadicto”.

Pero eso no es todo, porque Nannis decide publicar en sus historias la desmentida que se hace desde ese perfil: “No soy Claudio Paul, soy una cuenta trucha, dejen de escribirme”. “Miren lo que pone, se vende solo”, agregó la rubia.

No conforme con eso, ella hizo una especial convocatoria desde su propio Instagram: “Todas las mujeres que hayan estado con mi marido y tengan pruebas (excluyente) y quieran ser famosas y sentarse a contar todo conmigo al lado escríbanme. Bueno que hayan llegado al segundo round porque al primero se quedaba dormido…”.

En qué puede concluir todo este escándalo, ni ellos mismos lo saben…

SIN ABOGADO

Otra de las recientes novedades en el caso Nannis-Caniggia es la renuncia del abogado de ella, Juan Manuel Dragani.

La explicación de Mariana fue decir que “ya no podíamos ponernos de acuerdo” y que el letrado era amigo de Burlando, por eso “no quería hacer la denuncia contra CPC”. Además, aseguró que: “El me recomendó durante este tiempo que no haga las denuncias penales de violencia de género y ahora que mostré alguno de los muchos partes médicos que tengo, renunció”.

La versión del profesional difiere bastante, de hecho califica los dichos de su ex clienta como “aberrantes”. “Por supuesto que soy amigo de Fernando y compartimos causas (...) Pero la causal por la cual renuncié no es esa, sino que uno le sugería una determinada estrategia procesal y no terminábamos consensuándola”.

“No es real que nosotros no le sugerimos la denuncia a la Oficina de Violencia Doméstica, fue lo primero que le dijimos que tenía que hacer y ella siempre se negó. Yo preferí renunciar dado que las políticas llevadas a cabo por parte de ella, en forma unilateral y voluntaria, obviamente no se condecían con el éxito que nosotros queríamos que obtuviera en sede judicial”, reconoció Dragani.