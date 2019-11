Lanús se aprovechó del mal momento anímico de Boca

El Xeneize sigue en caída libre tras perder la semifinal de la Copa contra River. Anoche se mostró como un equipo sin ideas

Boca sigue en caída libre. Anoche, tras ofrecer una pálida versión, cayó 2-1 en su visita a Lanús, resultado que lo dejó en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Superliga y llenó de más dudas a Gustavo Alfaro.

El primer gol llegó a los 9 minutos, luego de un desborde y centro desde la derecha. En el punto del penal, solo y sin marca, José Sand marcó de cabeza. El delantero anotó su gol 121 y se convirtió en el goleador histórico de Lanús.

El Xeneize quedó aturdido y tardó unos minutos en tomar las riendas del partido. Recién promediando el período recuperó el mediocampo y puso empezar a llegar hasta el arco de Agustín Rossi, que estuvo muy sólido.

Recién a los 34 minutos la visita pudo empatar, gracias a un magnífico tiro libre desde la medialuna del área de Mauro Zárate. El ex Boca, que ya estaba amonestado, fue a gritarles el gol a los plateístas. Rapallini le perdonó la vida. ¿Cómo puede ser que un jugador de su jerarquía sea tan irresponsable?

En el segundo tiempo, como en el inicio, Lanús empezó mejor que Boca. Y otra vez atacando por las bandas, con Marcelino Moreno, el mejor jugador de la cancha. Por la izquierda le cedió un pase a Pasquini, que arrojó el centro pasado, para que Carlos Auzqui la empujara al gol.

A partir de entonces los dirigidos por Alfaro no pudieron ponerse de pie. Intentó Mac Allister y desde el banco llegaron los cambios. Pero nada pudo despertar y ordenar a un equipo deslucido, sin ideas y evidentemente golpeado después de perder la semifinal de la Libertadores ante River. Segunda derrota al hilo para perder, además, la punta del torneo.

ALFARO HABLÓ DE SU CONTINUIDAD

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, se refirió a su frase de “recuperar su vida”. En la previa del partido dijo: “No puedo responder si yo tengo que quedarme. Es una respuesta que no puedo dar. Entonces lo que yo tengo que hacer es una evaluación de mi trabajo y hasta ahí, punto. Después si hay otro tipo de preguntas las respondo, porque de nada sirve que yo quiera seguir o no quiera seguir si no te ofrecen el trabajo”.

¿RIQUELME SERÁ EL VICE DEL OFICIALISMO?

Las elecciones en Boca, a desarrollarse los primeros días de diciembre, empezaron a marcar la agenda del fútbol argentino en varios aspectos. Entre ellos trascendió que Juan Román Riquelme podría ser candidato a vicepresidente segundo del oficialismo, que llevará a Cristian Gribaudo como presidente.