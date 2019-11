¡Promesa de partidazo! Las Reservas de Gimnasia y Estudiantes se ven las caras en Estancia Chica

Andrés Gutiérrez, volante del Lobo, y Federico Tevez, lateral del Pincha, palpitaron el gran duelo del Selectivo en nuestra redacción

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Las Reservas de Gimnasia y Estudiantes protagonizarán hoy, desde las 10, una nueva edición del clásico platense de la divisional. El encuentro se disputará en la cancha número 1 de Estancia Chica en el marco de la fecha 12 del campeonato organizado por la Superliga. Si bien el Pincha llega mejor a dicho encuentro, ambos equipos han demostrado esta temporada un buen nivel futbolístico y se espera un gran partido.

Gimnasia cayó la última fecha 3-0 frente a Newell’s en Rosario y perdió varios puestos en la tabla de posiciones (12º), aunque una victoria en la jornada de hoy le permitiría meterse de nuevo en el lote de arriba. Hasta el momento, con 11 fechas disputadas, ganó 5, empató 1 y perdió los restantes 5.

Estudiantes, por su parte, le ganó 1-0 a Central la fecha pasada y es el único escolta del líder Independiente, a cuatro puntos. En lo que va del certamen ganó 5 encuentros, empató 5 y perdió uno solo, justamente ante el puntero.

Palpitando el partido, dos protagonistas visitaron la redacción de este medio: Andrés Gutiérrez, volante albiazul, y Federico Tevez, lateral albirrojo. Ambos dejaron en claro que es un partido especial y sueñan con poder festejar tras el pitazo final.

-¿Cómo viven la previa al clásico en Abasto?

-(Gutiérrez) Es mi segundo clásico. Para mí es algo totalmente nuevo, una experiencia hermosa. Vengo de Mendoza y llegar a algo tan grande como Gimnasia y vivir un clásico de esta manera, es algo que no se olvida.

-(Tevez) Estoy tranquilo, aunque obviamente un poco ansioso porque es mi primer clásico en Reserva.

-¿Se trabaja distinto en la previa?

-(G) Totalmente. Venimos de una derrota dura. Pero con el grupo unido que tenemos, se vive distinto. Toda esta semana estuvimos muy tranquilos, trabajando con mucha seridad para poder plasmarlo.

-(T) No tanto. Obviamente capaz no son las mismas cargas que una semana normal, pero casi igual. Nosotros por suerte estamos tranquilos y esperamos hacer lo mejor.

-¿Influye en algo jugar de local o de visitante?

-(G) Sí. Mi primer clásico en Reserva fue en marzo, particularmente en mi cumpleaños y jugar en City Bell fue importante y se sintió la gente. Jugar de local ahora, con nuestra gente, va a ser hermoso.

-(T) Para mí no cambia nada. Ellos van a estar con su gente, pero no influye demasiado.

-Son dirigidos por ex jugadores que fueron importantes, ¿cómo es tenerlos como entrenadores?

-(G) Es algo muy lindo. No estoy acostumbrado a estas cosas y tener a un referente futbolístico como Messera, y a Martini, que hace una muy buena gestión, nos sirve mucho. Nos enseñan muchas cosas. Siempre intento pedirles consejos.

-(T) El Chavo (Desábato) es un excelente entrenador, exigente. Y el Chapu (Braña) también, aunque capaz es más de tirar algún chiste para descontracturar. Pero son los dos muy buenos y trabajan mucho.

-¿Se pusieron algún objetivo grupal para este torneo?

-(G) El objetivo es intentar siempre que los chicos suban a Primera. Y conformar un buen grupo, dispuesto a ganar y a cumplir.

-(T) Llegar a lo más alto posible es lo primordial en cada grupo. Buscar seguir escalando posiciones.

-Están en la antesala a Primera, ¿qué análisis hacen de sus renndimientos en la categoría?

-(G) Este año tuvo muchos altibajos. Me tocó debutar antes en Reserva que en Inferiores. Me empecé a sentir muy bien y estaba ganando ritmo, pero una lesión me dejó afuera un tiempo. Me costó y más con el parate de la Copa América, pero por suerte se pudo remontar ese momento y me estoy sintiendo mejor que nunca.

-(T) Estoy dando mis primeros pasos en la categoría y pensé que me iba a costar un poco más, pero me estoy acostumbrando bien con los entrenamientos. Era mi objetivo poder llegar a la Reserva. El otro día ante Rosario Central, que fui titular, me sentí muy bien.

-¿Fueron mutando su juego?

-(G) Me tuve que adaptar a distintas posiciones. Lo he podido lograr con el tiempo y pasar de volante a central a cumplir por afuera o enganche.

-(T) Era central y me pasé al lateral, especialmente por la altura. Soy consciente de que es una posición en donde no hay muchos jugadores en el fútbol argentino.

-¿Tienen algún referente en su posición?

-(G) No es mi posición, pero mi ídolo de siempre es Messi. Tengo un fanatismo muy grande. Y Diego también, es lo más grande que hay.

-(T) En Europa sigo a varios, aunque me gusta mucho Alexander Arnold del Liverpool. Pero trato de mirar mucho a Facundo Mura, que es un amigo además.

-Ya tienen compañeros en Primera, ¿qué sensación les genera?

-(C) Es una satisfacción. Tanto en lo personal como en lo grupal. En el mundo del fútbol hay mucho resentimiento y competencia, pero en este grupo es una alegría inmensa ver compañeros triunfando arriba; y pensar que un día a uno mismo le puede tocar.

-(T) En mi caso es un orgullo ver a tantos categoría 1999 en Primera. Era una división a la que no le tenían tanta fe y es hermoso ver a los chicos triunfar allá arriba. Obviamente sueña con llegar a Primera y poder jugar con ellos.