"Quiero seguir un año más", dijo Maradona tras el homenaje que le hicieron en Mar del Plata

Gimnasia se enfrenta a Aldosivi en Mar del Plata y a Diego Maradona le prepararon una calurosa recepción por parte del conjunto local, como sucede cada vez que visita una ciudad, la anterior vez en Rosario hace 15 días.

Y desde la dirigencia del Tiburón confeccionaron una camiseta especial, con el 10 en la espalda y el nombre del ídolo argentino.

La Comisión Directiva del Club Atlético ya había anunciado que entregará un reconocimiento a Diego. El mismo es una camiseta de la institución enmarcada mientras que Diego devolverá una firmada para que quede su recuerdo en la institución marplatense.

Este reconocimiento se realizó en la zona mixta previo a la entrada en calor de los equipos. De esta manera, la intención era que Aldosivi realizara su propio reconocimiento a Maradona sin alterar el normal funcionamiento del evento deportivo.

#TNTSports | ¡Ya se armó una colección! Aldosivi también preparó un homenaje con camiseta exclusiva para Diego.#Aldosivi 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/q0pjviC4JE — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 10, 2019

Y Diego agradeció el homenaje y también agregó que quiere seguir por un año en el banco mens sana.

"No me sorprende, pero es increíble. Que vaya todas las canchas y los presidentes y los dirigentes me devuelvan el cariño que yo les di en la cancha es maravilloso", dijo el entrenador.

En tanto que sobre su continuidad, aseguró que "estoy bien anímicamente, estoy para seguir un año más, ya hablé con el presidente, haciendo un equipo competitivo". Maradona tiene contrato con el Lobo hasta junio.

#TNTSports | Diego Maradona, firme como entrenador del Lobo: “Estoy muy bien, hablé con el presidente que quiero seguir un año más.”#Aldosivi 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/llsirhK4ZH — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 10, 2019

