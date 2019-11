Inquietud en las carnicerías tras las recientes subas y la proximidad de las fiestas

Peceto, matambre, colita de cuadril y asado, son los cortes vacunos que más salen para las fiestas, algo que pone en dificultades a muchos carniceros de la Región a los que se les complica satisfacer la demanda sin tener que cobrar sobreprecios, por eso desde el sector, y pese a la crisis económica, se alienta a los consumidores a comprar la carne con anticipación y freezarla, también una manera de ahorrar unos pesos.



“Los platenses no saben comer, los sacás de lo que siempre compran y no saben cocinar otra cosa”, se quejó el empleado de una carnicería de la zona de la Terminal.



Si se tiene en cuenta que una media res de unos 80 kilos cuesta alrededor de 15 mil pesos, en cualquier carnicería de la Ciudad deberían destinar 150 mil pesos solo para satisfacer la demanda de 10 clientes que por ejemplo quieran hacer para las fiestas el típico vitel toné con carne de peceto.



“La gente por ahí desconoce que ese mismo plato se puede elaborar con cuadrada o que a la bola de lomo se le da el corte que quieras y es muy noble para diferentes comidas”, agregó el carnicero.



Algunos consideraron que anticiparse a la compra de los cortes y freezarlos es una buena estrategia para no estar penando por un matambre, ni obligado a pagar sobreprecios. Sin embargo, en algunas carnicerías consultadas por EL DIA se aseguró que ese hábito se perdió por la “malaria”.



“No hay un mango, la gente compra lo justo, ni siquiera para el Día de la Madre se vendió como se vendía antes, una de las fechas en las que el asado era algo tradicional, ahora hay que esperar a ver qué pasa para las fiestas”, comentó un carnicero de la zona de Plaza Malvinas.



Juan Carlos Marchán, al frente de una carnicería, coincidió en que para las fiestas o grandes acontecimientos los platenses solo compran lomo, matambre, peceto, colita de cuadril, asado y vacío.



“Algunos clientes ya están comprando para freezar, pero saben que acá no falta la mercadería porque con anticipación voy guardando y me hago de un stock; de todas maneras sé que en otros barrios la gente se quiere cubrir para que a último momento no le falte lo que quieren cocinar, pero también para no pagar más caro”, agregó Marchán.



Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina se indicó que diciembre tiene una dinámica particular, “suele ocurrir que existe una menor oferta a nivel general de producción de carne y se cruza con una mayor demanda en el mercado interno, principalmente de los cortes finos por las fiestas”, se informó.



El organismo confirmó que los cortes más vendidos son lomo, peceto y los de parrilla.



“La gente logra ahorrar dinero si lo compra antes de las fiestas porque la demanda de cortes finos por fin de año permite convalidar un menor precio en los meses anteriores a las fiestas”, aseguró un miembro del IPCVA.



Carlos Riusech, del Frigorífico Gorina aseguró que el consumidor argentino tradicional es conocedor de los cortes vacunos y sus diferentes usos, aunque reconoció que el ritmo de vida es más vertiginoso y la menor disponibilidad de tiempo provocó que las nuevas generaciones pierdan parcialmente esa capacidad.



El empresario coincidió en que para las fiestas de Navidad y Fin de Año se incrementa significativamente la demanda de determinados cortes como peceto, matambre, colita de cuadril y lomo, y sostuvo que la concentración de la demanda marca una tendencia hacia el incremento de precios en general.



“Si se dispone de lugar en el freezer es una buena estrategia comprar anticipadamente, no solo por el precio sino para garantizarse la disponibilidad del producto”, aconsejó.