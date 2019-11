Piden una nueva pericia por la obra pública en Santa Cruz

La defensa de uno de los acusados en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz pidió que se realice un nuevo peritaje, a raíz de dichos del ex presidente de la Administración General de Vialidad de esa provincia, Juan Carlos Villafañe, quien negó la existencia de sobreprecios.

El Tribunal Oral Federal 2 resolverá el pedido en la próxima audiencia del juicio programada para el lunes 25 de noviembre, cuando además será el turno de prestar declaración indagatoria del detenido empresario Lázaro Báez y de otro ex funcionario de Vialidad, José Santibañez.

Tras escuchar la indagatoria del ex funcionario santacruceño Villafañe, el abogado Mariano Fragueiro Frías pidió a los jueces que se realice una nueva pericia sobre las obras cuestionadas por supuesto sobreprecio.

Las querellas se opusieron porque, argumentaron, primero debería escucharse como testigos a los peritos que realizaron el primer estudio, tomado como base para la acusación.

Villafañe sostuvo al declarar que no hubo sobreprecios.

Los "abultados sobreprecios no aparecen", agregó al exponer con cálculos propios y cuadros los costos de las obras peritadas, en el juicio que se le sigue junto a otros acusados como la ex presidenta y vicepresidenta electa Cristina Kirchner y los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y ex secretario de Obra Pública José López.

El ex funcionario santacruceño inició su indagatoria en una nueva audiencia, en el marco del trámite que cumplen los 13 acusados.

La actual vicepresidenta electa regresará al país el próximo domingo 17 de noviembre tras viajar a Cuba donde visita a su hija Florencia, bajo tratamiento médico en ese país.

Cristina está última en el listado de indagatorias, después de Baéz y Santibañez, por lo cual se le fijará fecha luego de escuchar a estos últimos.

"Las diferencias de costos de las obras son muy lejanas a las manifestadas por la fiscalía", sostuvo Villafañe.

Además aludió a las particulares condiciones de Santa Cruz.

"En el sur no se puede construir con asfalto convencional, se deteriora. Los inviernos son duros, las temperaturas son bajas, con nevadas muy fuertes", explicó.

Además, sostuvo que se trata de la segunda provincia en extensión del país, después de la de Buenos Aires.

"Sin embargo la conectividad es infinitamente menor que la de Buenos Aires, pese a la inmensidad de riquezas naturales, por eso se resolvió aprovechar al máximo el programa vial que Nación instrumentó" en el kirchnerismo, sostuvo.

Villafañe insistió que "no hubo nada anómalo".

En el juicio se debate el presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas del grupo Báez y el supuesto pago de sobreprecios.