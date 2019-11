Comerciantes de diagonal 80 pusieron el grito en el cielo por una seguidilla de cortes de luz

Una y otra vez, desde la semana pasada hasta ayer, los cortes de luz tuvieron a maltraer a los comerciantes del tramo céntrico de la diagonal 80, y las quejas por los problemas que presentó el servicio no se hicieron esperar. Así lo denunciaron hoy desde distintos locales mientras esperan que el problema haya cesado definitivamente frente a la amenaza que reviste para los artefactos eléctricos y la mercadería que requiere de refrigeración

Por caso, desde una casa de artículos electrónicos de diagonal 80 entre 3 y 4 precisaron que vienen acumulando faltantes de luz por lo menos dos horas diarias. Cabe remarcar que en este caso el local atiende con numerosos productos que se alimentan con electricidad y que deben estar encendidos para mostrarlos al público, con lo cual temen que las interrupciones puedan ocasionar daños.

"Nos han cortado la luz por lo menos una o dos horas al día durante toda la semana pasada y ayer. El sistema de luz es todo led, que corta al instante, pero contra los golpes de tensión que entran puede ser que se dañen las cosas", contó Emiliano, una de las personas a cargo de la atención al público.

El joven aseguró que "no trabajamos con generadores, sólo con la línea que viene de calle", con lo cual el servicio eléctrico se torna de suma importancia para el funcionamiento de este comercio.

El cuadro se agrava, según dijo, porque "tampoco podemos atender al público porque no andan las computadoras, el sistema de precios y de stock está en las computadoras, salvo algunos precios habituales".

"Pedimos que no se corte la luz", clamaron desde el tradicional comercio.

Los inconvenientes con el suministro de la electricidad afectaron a prácticamente todos los comercios de la cuadra, según contó Micaela, a cargo del mostrador de un kiosco próximo a la calle 3.

"Se cortó muchas veces. Ves a la gente de Edelap que viene a arreglar, pero sigue cortándose todos los días", relató.

"Ayer, por ejemplo, se cortó a las 8 de la mañana, volvió y al minuto se volvió a cortar y volvió a los 10 minutos. Y así todos los días", recordó la chica.

La preocupación principal pasa por los aparatos eléctricos y la mercadería que necesita refrigeración. Tenemos "heladeras, computadora, freezers, helados, un montón de cosas. Las heladeras no son nuestras pero si se llegan a romper las vamos a tener que pagar nosotros. No hicimos reclamos a Edelap, no vale la pena. Ni te escuchan", manifestó Micaela.

Por su parte, Mabel, quien vive en un edificio de diagonal 80 entre 3 y 4, sostuvo que "desde la semana pasada la luz va y viene". "Tuvimos cortes el viernes, el sábado y ayer. La semana pasada prácticamente todos los días", añadió.

"Estamos en un edificio y tenemos generadores porque precisás un patio y sale fortuna. Viene fortuna de luz y nos cortan todo el tiempo, y no tenemos generadores porque vivimos en edificio y para eso se precisa un patio", comentó.

"Lo que si tenemos es miedo a que se queme todo. Hicimos reclamos a Edelap (2583465, 2583470, 2583468) pero no nos dio ninguna solución. Viene fortuna de luz y nos cortan todo el tiempo", enfatizó la usuaria.