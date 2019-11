En Berisso anuncian que habrá atención de vecinos sin audiencia y en barrios

A partir del 10 de diciembre, cuando asuma como nuevo intendente municipal, Fabián Cagliardi (Frentge de Todos) mudará su despacho en el palacio comunal para llevarlo a las delegaciones de Villa Zula y La Franja. Lo hará dos veces por semana con la intención de atender allí temas municipales y reclamos de vecinos, según aseguró.

Cagliardi aseguró además que atenderá “sin audiencia” y que entregará a todos los concejales la clave de acceso al sistema RAFAM para que, dijo, “puedan seguir las cuentas del municipio”. Se trata de un mecanismo informático de control y ejecución del gasto municipal desde donde quienes tienen la clave pueden acceder a toda la información sobre impuestos, contratos, sueldos, pagos, y otras cuestiones administrativas. La posesión de la clave RAFAM por parte de los concejales de la oposición ha disparado en Berisso y en otros distritos ácidas polémicas.

Pero la del despacho de Cagliardi no será la única mudanza que articulará el próximo gobierno municipal berissense.

También el Concejo Deliberante (donde suena fuerte Vanesa Queiffer para presidir) tiene previsto sesionar al menos una vez al mes en uno de los clubes barriales del distrito. La idea forma parte de un plan para “sacar a la calle” a la próxima gestión y mantener “un contacto con el vecino que sea cara a cara y en el terreno donde están las necesidades”.

Cagliardi, ganó la elección de octubre por un margen de 30 puntos y recuperó para el peronismo de Berisso la intendencia que en 2015 había alcanzado el radical Jorge Nedela como candidato de la alianza Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio. “Los lunes y miércoles voy a atender a los vecinos en la municipalidad, los martes en la delegación de La Franja y los jueves en la delegación de Villa Zula”, señaló el jefe comunal electo. La delegación Villa Zula contiene a los barrios hacia el norte del distrito hasta Los Talas en tanto La Franja o La Lonja como también se la conoce, integra hacia el sur un conjuto de barrios como Villa Arguello o El Carmen,en el límite con La Plata.

Tras la primera reunión de la transición que la semana pasada concretó con Nedela y cuando ya está en marcha la ronda de reuniones entre los equipos ténicos de la gestión saliente y la que entra el 10 de diciembre, Cagliardi adelantó que “el primer tema es el económico, no podemos comenzar a gobernar sin saber que está pasando. Hay muchas obras que no están terminadas pero el dinero llegó. Cuando pregunté me dijeron que lo redirigieron pero en el Concejo Deliberante no informaron nada”, dijo. Y aseguró que “en 2018 faltaron $90 millones que nunca supimos qué se hicieron y lo denunciamos al Tribunal de Cuentas”. Asimismo se comprometió a hablar “solo una vez de la herencia recibida”.

En tanto, en el Concejo Deliberante, fuentes políticas vinculadas a la próxima gestión adelantaron que ese cuerpo deliberativo también tiene previsto dejar, al menos una vez por mes las instalaciones de la vieja hilandería de 8 y Montevideo para sesionar en clubes de la zona.

Durante mucho tiempo el Concejo berissense sesionó en el Hogar Social de la calle Nueva York, entidad a la que podría volver.