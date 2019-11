Bolivia anunció la ruptura de relaciones con Venezuela y su salida del Alba

El autoproclamado gobierno interino de Bolivia anunció hoy la ruptura de relaciones con Venezuela por el supuesto intento de Caracas de "atentar contra la seguridad interna" del país andino, adelantó que dejará la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y dijo que analiza retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a través de su canciller Karen Longaric.



Longaric denunció que venezolanos vinculados con la embajada en La Paz estaban "atentando contra la seguridad interna", por lo que se decidió romper con el Ejecutivo de Nicolás Maduro y expulsar a todo el personal diplomático acreditado en la capital, consignó la agencia de noticias EFE.



"Se les dará un plazo para que abandonen el país, por haberse involucrado en asuntos internos del Estado", declaró la canciller interina, que calificó a esa actitud como una "violación de normas diplomáticas".



En una conferencia de prensa sobre la nueva directiva en política exterior, la flamante ministra anunció también el retiro del Alba -un bloque que hegemoniza Caracas- y dijo que la administración Jeanine Áñez evalúa también salir de la Unasur.



La salida del Alba se dio un día después de que el canciller del saliente gobierno de Evo Morales, Diego Pary, dijera que seguiría fungiendo como "ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia del Gobierno Constitucional", pese a la renuncia forzada del ex presidente el pasado domingo por una petición expresa del Ejército.



Pary asistió ayer a una reunión extraordinaria del bloque en Nicaragua para analizar la crisis en Bolivia, donde denunció "un golpe de Estado que responde a la lucha de clases que aún están presentes en el país".



Pero para el gobierno de la autoproclamada presidenta interina Áñez, la alianza creada en 2004 por países con doctrinas de izquierda y centroizquierda para luchar contra la pobreza y la exclusión social no es de relevancia.



"El escenario del Alba no nos interesa para nada", sentenció Longaric.



La canciller interina dijo que ante las declaraciones del "ex canciller (Diego) Pary y de otros miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) durante una reunión del Alba en Nicaragua", el Gobierno interino "ha desvinculado a Bolivia" del tratado.



Los países del Alba-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), encabezados por Venezuela y Cuba, expresaron ayer en Managua su confianza en revertir el golpe de Estado" que, a su juicio, fue dado a Morales.



En cuanto la Unasur, la probable salida de Bolivia dejaría aún más debilitado al organismo de integración sudamericano fundado en 2011.



En la actualidad, sólo cinco países -Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Uruguay- de los doces iniciales, entre los que figuraba Argentina, integran el bloque.



La crisis del Unasur, conformada principalmente por países con gobiernos progresistas, dio lugar este año a la creación de un nuevo bloque regional liderado por Chile, el denominado Foro para el Progreso y el Desarrollo de América Latina (Prosur).