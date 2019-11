¿Por qué fue?: La pelea en pleno clásico entre Messi y el DT de Brasil

Clásico amistoso aunque no tanto para dos actores centrales del encuentro entre Argentina y Brasil que terminó con victoria albiceleste.

Hubo un cruce entre el entrenador Tite y Lionel Messi que no pasó para nada inadvertido. Fue cuando Alex Sandro cruzó al capitán argentino y el árbitro no dudó en sancionar el penal para el equipo de Scaloni.

La polémica se instaló en ese instante cuando Messi mandó a callar al entrenador de Brasil. El argentino miró para el banco de suplentes brasileño y al ver que Tite pedía amarilla para él por haber simulado no dudó en cruzarlo.

"MI CAPITÁN":

Por las reacciones a las imágenes de Lionel Messi pidiéndole silencio a Titepic.twitter.com/II47fa9Q7o — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) 16 de noviembre de 2019

Crónicas periodísticas dedicadas al comentado episodio señalaron que las cámaras del medio brasileño "Globo Esporte" tomaron cuando le hizo varios gestos indicándole que debía hacer silencio.

"Sólo me quejé porque suponía que debía recibir la tarjeta. Me dijo que me callara; luego le dije que se callara. Y se acabó. No quiero responder esto para no generar situaciones. Si no ponés a un gran árbitro, te costará... Pero es una situación de juego. Argentina anotó, pero eso debió ser sancionado con tarjeta y tuve razón en quejarme", expresó el entrenador de Brasil.