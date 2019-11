VIDEO: El momento en el que Lionel Messi hace callar a Tite

Lionel Messi, autor del gol de la victoria en el Superclásico amistoso, expresó que "siempre es bueno ganarle a Brasil, y a cualquiera", porque le permite a la Selección trabajar "con tranquilidad" con vistas al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2022.

"Ya habíamos jugado con este sistema (4-4-2), que defensivamente nos da mucho. Después nos soltamos, es bueno jugar con varios sistemas. En ningún momento nos generaron peligro", opinó Messi en Riad, Arabia Saudita, donde se jugó el superclásico sudamericano.

El crack rosarino indicó que la Argentina encontró su mejor juego en el segundo tiempo.

EL CRUCE CON TITE

Si bien el regreso de Lionel a la selección después del tiempo de suspensión y el gol que anotó lo convirtieron en uno de los temas más comentados en las redes sociales, un cruce con el DT brasileño Tite lo que lo catapultó al primer puesto de lo más visto.

En un video captado por Globo Esporte se puede ver cómo el atacante de la Selección Argentina le hace un gesto particular al entrenador rival.

En declaraciones a la prensa, el técnico reveló que al quejarse ante el árbitro para reclamarle una tarjeta amarilla para el astro argentino, el número diez lo hizo callar, hecho por el que Tite reaccionó idénticamente.

"Solo me quejé porque se suponía que debía sacarle tarjeta y Messi me dijo que me callara, yo le respondí que se callara también. Y listo, no fue más que eso", declaró el brasileño de 58 años.

Según pudo capturar Globo Esporte, en las imágenes se observa al enganche llevándose su dedo índice a la boca y gesticulando que "deje de hablar".

CONFIRMADO PARA URUGUAY

"Costó el primer tiempo, intentamos jugar, pero fuimos imprecisos. El campo de juego no ayudaba tampoco porque estaba lento y cometimos errores, pero después mejoramos mucho y estuvimos bien parados. En el final del segundo tiempo tuvimos situaciones", acotó el goleador histórico del seleccionado argentino con 69 tantos.

Messi confirmó que estará disponible para el amistoso del próximo lunes ante Uruguay, hasta el momento confirmado en Israel, y habló sobre la infracción que le cometió Alex Sandro que derivó en el penal que marró ante el arquero, y en el gol que convirtió al tomar el rebote que dio Alisson: "Caigo por inercia, no sé si me toca o no, creo que me toca".

Argentina derrotó a Brasil por 1 a 0 con gol de Messi a los 13 minutos del primer tiempo. Si bien