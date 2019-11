Suspenden a una directora que sancionó a dos alumnos por insultar a una docente

La comunidad educativa de una escuela de Brandsen no sale de su perplejidad: en una historia que parece sacada del “reino del revés”, la directora de la Secundaria Nº 1 de esa ciudad fue suspendida luego de sancionar a alumnos que le faltaron el respeto a una docente. Ese fue motivo más que suficiente para que la comunidad educativa saliera a manifestarse en defensa de la directora, quien hizo un fuerte descargo contando lo sucedido y que no tardó en tener gran repercusión.

Desde Educación, en tanto, también salieron a aclarar la postura oficial sobre lo ocurrido. Consultapor EL DIA, Alejandra Dussin, Jefa Distrital, dijo que la sanción se aplicó porque la directora no siguió los protocolos establecidos. Y remarcó que “no es que no queremos sancionar a los chicos. Debemos ajustarnos a la normativa vigente. Se deben hacer los procedimientos correspondientes según la resolución ministerial 1709/09” (ver aparte).

Todo ocurrió la semana pasada cuando, según contó la propia directora Julia Fanlo, el Inspector la notificó de que era sancionada con tres días de suspensión -sin goce de sueldo- por haber aplicado una sanción disciplinaria a dos alumnos que le faltaron el respeto a una profesora. La sanción para los chicos era de 3 y 2 días de suspensión con tareas para el hogar con el objetivo de que no pierdan horas de clase.

¿Y porqué sancionaron a la directora? El motivo que le dieron fue no esperó la resolución del Consejo Institucional de Convivencia (CIC), que suele intervenir en estos casos.

APOYO Y CARTA DE LA DIRECTORA

Cuando los padres y los otros docentes se enteraron de lo sucedido, salieron a apoyar a la directora del establecimiento porque consideraron correcto el accionar de haber reprendido a los chicos. Y más respaldo recibió luego del descargo que hizo Fanlo, que se viralizó en las redes sociales.

“Apliqué una sanción disciplinaria a dos alumnos que en horas de clase le faltaron el respeto a una profesora con una frase similar a “Profe… ¿a Ud no se la coge nadie?… ¡Cómo que no! Algún pelado…” y a los pocos días, en inmediaciones de la escuela, ya en la vía pública, continuaron con gestos obscenos hacia su persona. La sanción la apliqué en primera instancia sin intervención del CIC, y por esta acción (que fue considerada autoritaria) me aplicaron una sanción considerada falta leve: 3 días de suspensión con descuentos en haberes, baja de la calificación y demás”, fueron sus primeras palabras sobre lo acontecido en la escuela que lleva adelante. Luego siguió: “Sé y estoy convencida de que es mi labor como Directora de una Institución educativa el salvaguardar la integridad de todos sus miembros, independientemente del paso a paso del accionar. La Ley debe ser pareja para todos. No se puede actuar distinto en cada caso”.

Asimismo aseguró que “defiendo a mi personal, tanto como le exijo. Pido lo mismo que doy, y no puedo permitir faltas de respeto. Y esto rige tanto para faltas de docentes hacia alumnos como viceversa. Desde que inicié mi camino en la educación, siempre prioricé el respeto de y hacia todos los que integran la comunidad educativa. Y así como cuando tras 24 hs de haber tomado el cargo, tuve que desplazar a un Profesor denunciado por dirigirse inapropiadamente a una alumna, no dude en hacerlo, tampoco dudé en esta situación en la que se da lo opuesto”.

Y cerró diciendo: “Mi decisión la ratifique en persona ante la autoridad que aplicó la sanción. Y la pienso mantener, porque como adulta, persona, ciudadana, educadora y Directora, estoy convencida de que debemos educar a nuestros alumnos principalmente en el respeto hacia el otro, y que sepan que los actos y acciones que cometemos no siempre se solucionan con disculpas y tienen sus consecuencias”.

Ante de aplicar la sanción la directora dialogó tanto con los alumnos como con sus padres. Los chicos le dijeron que se habían disculpado con la docente. “Las disculpas -reflexionó la directora en la carta difundida-, son el primer paso de un gran aprendizaje, acto que valoro inmensamente, pero que si solo nos conformamos con ellas, estamos enseñando a que pueden hacer cualquier cosa, que si se disculpan esta todo bien, y ya está… ¿y ya está? Si es así, me deben desplazar del cargo por no ser idónea para el mismo”.

Por eso, al considerar que la situación “tan grave, aplico la sanción”. “Luego -contó Fanlo a la prensa-, llamé al CIC y planteé el caso, y ellos resolvieron una sanción más fuerte que la mía. Esto se lo informé después a los padres”, precisó.

No obstante, lo que debería haber hecho, según el procedimiento, era consultar al Consejo antes de proponer la sanción.

APOYO

Tras la fuerte carta de la directora de la Escuela 1 de Brandsen toda la comunidad educativa se lanzó a manifestarle el apoyo. Juntaron firmas e hicieron un pedido formal a las autoridades de Jefatura para que levanten la sanción.

Desde la cartera educativa dijeron a EL DIA que la sanción aún no está firme y remarcaron que la medida adoptada no fue por sancionar a los alumnos sino porque no se aplicó “en el marco de la normativa vigente, porque hay acuerdos de convivencia” (ver recuadro aparte).

“En nuestro sistema educativo lamentablemente hoy los docentes estamos tan desamparados y tan atados de manos que cualquier accionar que hagamos, de cualquier índole, no sabemos en lo que puede terminar. Por ejemplo lo que sucedió en este caso”, lamentó la directora en declaraciones periodísticas.