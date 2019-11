Pusieron una urna falsa y se robaron la plata de los novios en su propia fiesta

Una empleada del salón donde se celebró el casamiento confesó que ella y otros seis compañeros de la casa de eventos se quedaron con el dinero destinado a la pareja

| Publicado en Edición Impresa

Hace rato que la lista de regalos en las casas de electrodomésticos o de decoración pasaron de moda. Hoy en día, muchas parejas que eligen casarse y hacer una fiesta prefieren que el regalo sea dinero en efectivo y, con ese objetivo, destinan una urna especial para que los invitados a la fiesta dejen allí la plata. Práctico o no muy feliz, simpático o frívolo, lo cierto es que la costumbre se popularizó al punto de ser lo más común a la hora de pensar un regalo para los recién casados. En Tucumán, sin embargo, la moda tuvo un giro inesperado: un grupo de empleados del salón de fiestas El Pacará decidió poner una urna melliza junto a la verdadera y, de ese modo, “recolectar” parte de la plata que le regalaran a la pareja.

La fiesta de casamiento era uno de los sueños que el flamante matrimonio entre María Emilia Campos y Omar Horacio Acevedo tenía, pero la propia novia se encargó de explicar que ese sueño se vio insólitamente empañado. “Pusimos una urna confeccionada por nosotros totalmente sellada que era imposible de abrir -contó María Emilia-. De hecho nosotros para abrirla tuvimos que romper la caja”. La propia joven relató que al otro día, cerca de las 23, se sorprendieron al abrir la urna original y ver que había muy pocos sobres, sobre todo teniendo en cuenta que asistieron a la boda 250 invitados. “Faltaban los sobres con los nombres de amigos que tenemos muchísima relación, y decidimos con mucha vergüenza preguntarles qué había pasado. Fue una situación tan incómoda para nosotros como para los invitados”.

“Decidimos preguntarle a nuestros amigos qué había pasado con su regalo”

Pero fueron los amigos quienes le dieron el dato clave para resolver la cuestión: la mayoría había dejado el dinero en la otra urna, la más pequeña. “La coordinadora de eventos puso una caja chiquita al lado de mi urna”, comentó la novia, y aseguró que esa mujer, cual recepcionista, les decía a los invitados en que urna poner el dinero.

Así, la pareja decidió hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, y luego de comunicarse con el dueño el propio responsable del salón de fiestas le reconoció que una de sus empleadas había confesado el robo. “Ella confesó lo que había hecho -contó la flamante esposa-. Dijo que era la única responsable pero después confesó que fueron siete personas que se repartieron nuestro dinero”.

Sin embargo, y si bien parecía que todo iba a terminar ahí, el dueño del salón les devolvió parte del dinero (60 mil pesos) y les prometió que cuando regresaran de la luna de miel les iba a completar el resto, una cifra que se estimaría en base al relato de los propios invitados. Pero la pareja regresó y en la suma que faltaba nunca hubo acuerdo. Entonces arrancaron un escrache a través de las redes.

“Nos arruinaron el recuerdo del casamiento -dijo Emilia-, quedó opacado por toda esta situación. Casi no nos vamos de luna de miel, nos tuvieron que prestar plata. No sabemos si vamos a recuperar el dinero que nos robaron pero por lo menos que esto sirva para que personas que decidan hacer una fiesta en ese lugar sepan y sean precavidos. Que sirva para que no le vuelva a pasar a nadie más”.

Si bien reconocieron los hechos, los dueños del salón de eventos emitieron un comunicado y dieron su versión de los hechos, según la cual la pareja les pidió 300 mil pesos a cambio de no hacer pública la situación.

“De inmediato nos pusimos a disposición de la pareja -dice el comunicado-, despedimos a nuestros empleados y le entregamos en el mismo acto la suma equivalente a $60.000 (de lo cual tenemos un recibo firmado por ellos) en compensación de lo que hipotéticamente pudieran haber contenido los pocos sobres que se depositaron en la urna pequeña. Pasaron los días hasta que ocurrió lo más triste y lamentable para nosotros, la pareja comenzó a extorsionarnos amenazándonos con que si no le dábamos una suma de dinero mucho mayor a la ya entregada, harían lo que finalmente hicieron, escracharnos en todos lados y solicitaron, a cuantas personas pudieron, la difusión de ellos con la mala intención de ocasionar todo el daño posible. Amenaza a la cual terminantemente dijimos que “No”. Solo basta con ver las fotos de las urnas que ellos mismos mostraron para darse cuenta que la cifra de $300.000, cifra desmedida y arbitraria, por ellos requerida, además de ser incomprobable es física y materialmente imposible que pueda entrar distribuida en decenas de sobres dentro de las dimensiones de esa urna”.