Riquelme sorprendió y se la jugó por una de las listas que competirá en las elecciones de Boca

Juan Román Riquelme se mete de lleno en la política de Boca y decidió competir en la lista que encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini, de cara a las elecciones del próximo 8 de diciembre.

"Voy a formar parte de la lista que está Ameal con Pergolini", dijo el ex futbolista esta tarde, en lo que es una verdadera bomba en la vida institucional del club de la Ribera.

El anuncio sin dudas causó sorpresa, no tanto porque el ex futbolista había solicitado la unidad de los distintos espacios, sino porque desde el oficialismo se entusiasmaban con la posibilidad que los acompañara y porque del espacio que eligió integrar hace algunos días lo veían alejado de ellos.

"El rumor de que integre el oficialismo es fuerte. Esperemos que él hable y se expida. Con Román charlé hace 45 días por su partido despedida y luego no volví a hablar. Su presencia en esta elección no es determinante, pero ayuda", comentó el ex presidente del club, que sucedió al fallecido Pedro Pompilio por ser vicepresidente primero.

"Riquelme estaba enfrentado con esta dirigencia, que no le renovó el contrato porque estaba grande y por los valores. Y no era por eso", recordó Ameal.

"Estoy agradecido al oficialismo porque intentó convencerme, pero bueno, he tomado esta decisión", agregó Riquelme hoy, en alusión a a la lista que lleva como candidatos a Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, en principio los favoritos para retener el poder que se inició con Mauricio Macri en 1995 y ya alcanzó 24 años.