Continúa el conflicto entre IOMA y los farmacéuticos por falta de pago

Horas después de que el Colegio de Farmacéuticos de La Plata (CFLP) denunciara por falta de pago al Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA), desde el organismo salieron al cruce: “No existe incumplimiento ni prestaciones adeudadas”, desmintieron, mientras aseguraron que la liquidación de los pagos “se cumple de acuerdo a lo pautado en el convenio” con el Colegio de Farmacéuticos bonaerense.



Sin embargo, desde esa entidad de profesionales ratificaron en duros términos el reclamo de sus pares platenses: “Cuando el Estado se atrasa, pagan los pacientes y las farmacias. Otra vez IOMA se atrasa en el pago de sus obligaciones”, expresaron en un comunicado. A renglón seguido, precisaron: “La mayor obra social de nuestra provincia todavía no ha cumplido con sus compromisos de pago que vencieron el 5 y 15 de noviembre. No parece mucho tiempo, pero la deuda supera los 450 millones de pesos”.



Vale recordar que en la víspera desde el CFLP advirtieron que el incumplimiento del cronograma de pagos derivará en que “no podrán realizar la atención de los afiliados”.



Ahora, se sumó el reclamo de los farmacéuticos provinciales, quienes, además de apuntar contra el IOMA, alertaron sobre una deuda del Programa Incluir Salud: “Entre marzo y octubre la inflación alcanzó el 30%; los medicamentos dispensados en esa fecha por las farmacias a los pacientes del Programa Incluir Salud todavía no fueron pagados”.



Para los farmacéuticos, “no existe una razón oficial para explicar el atraso en los pagos. Siempre hubo una promesa que no se cumplió o sólo se realizó una parte del pago. Las farmacias no entregamos una parte del medicamento, ni la mitad del servicio farmacéutico, cumplimos con nuestra responsabilidad y brindamos la atención que corresponde. Esperamos que el Estado haga lo mismo”.