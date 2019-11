Nadal dejó sin sueño de Davis a la Argentina

El equipo argentino de tenis no se pudo meter entre los cuatro mejores de la Copa Davis, que se juega con su nuevo formato en el complejo La Caja Mágica de Madrid, al perder anoche con el anfitrión y favorito al título, España, por 2 a 1.

El punto que definió el enfrentamiento de cuartos de final llegó con el dobles. Allí, Rafael Nadal (número uno del mundo) y Marcel Granollers se impusieron al correntino Leonardo Mayer y Máximo González por 6-4, 4-6 y 6-3.

La pareja española dio vuelta el resultado global luego de que la jornada comenzara favorable a los argentinos: en el primer punto de la serie el bahiense Guido Pella le ganó a Pablo Carreño Busta por 6-7, 7-6 y 6-1.

La igualdad 1 a 1 la logró el propio Nadal, que terminará el año al tope del ranking de la ATP, al vencer con mucha facilidad al porteño Diego Schwartzman (14to) por 6-1 y 6-2 en apenas una hora de juego.

La escasa oposición del porteño le permitió al manacorí no solo formar parte del dobles, que se jugó a continuación y en el que estaba anunciado originalmente Feliciano López (a quien reemplazó), sino ser fundamental para la victoria.

De mayor a menor

El viernes comenzó bien para el equipo argentino, conducido por el ex campeón de Roland Garros Gastón Gaudio: Pella (25 en el ranking mundial) se recuperó de un primer set desfavorable y se impuso a Carreño Busta (27), quien ingresó al equipo tras la salida de Roberto Bautista Agut (9) por la muerte de su padre.

“Es durísimo jugar la Copa Davis con esta atmósfera y 10.000 españoles en contra. Sabía que mi punto era importante porque está Rafa (Nadal). Después del primer set no me caí nunca, estuve en contacto con Gastón y fue clave. Mi esencia de juego es el contragolpe pero Gaudio me dijo: ‘Si vos contragolpeás, perdemos’. Me adapté a lo que me pidió y salió bien”, contó el bahiense luego del partido.

Pero Nadal pulverizó la ventaja albiceleste. Necesitó apenas una hora de juego para ganarle a Schwartzman, que a pesar de su buena temporada en ningún momento pudo poner en aprietos al número uno del mundo. El español apenas transpiró, porque el partido duró una hora, lo que -más allá de su habitual potencia física-, le permitió jugar en el máximo nivel el encuentro de dobles.

Gaudio presentó otra vez a Mayer y González. Horacio Zeballos, el mejor doblista del equipo (cuarto en el ranking mundial de la especialidad), siguió con molestias en el aductor de la pierna derecha y se fue de Madrid sin poder participar.

La pareja argentina dio batalla: en el primer set remontó un 1-4 para ponerse 4-4 y luego se quedó con el segundo por 6-4. Pero la jerarquía de Nadal y la solidez de Granollers fueron determinantes en el último parcial: España lo ganó 6-3 y se quedó con la victoria y la clasificación a semifinales.

En la próxima instancia, que se jugará hoy, los anfitriones se medirán con Gran Bretaña, que dejó en el camino a Alemania. La otra semifinal la protagonizarán Canadá (superó a Australia) y Rusia (eliminó a Serbia, con Novak Djokovic).

Argentina había llegado a cuartos como uno de los mejores segundos de la fase inicial, tras vencer 3-0 a Chile y perder por el mismo marcador ante Alemania.

Las finales de la Copa Davis reúnen por primera vez en una semana y en una misma ciudad a 18 equipos que se jugarán el título en enfrentamientos al mejor de tres puntos -dos individuales y un dobles- y partidos al mejor de tres sets. En la primera fase hubo seis grupos de tres equipos: los seis primeros y los dos mejores segundos accedieron a los cuartos de final.

El nuevo formato fue aprobado por la Federación Internacional de Tenis (FIT) en agosto de 2018, impulsado por el futbolista Gerard Piqué y el grupo inversor Kosmos.

La capital española fue designada sede de las dos primeras ediciones, 2019 y 2020, y los cuatro semifinalistas ya se clasificaron para la edición de 2020. Entre los otros 14 equipos, dos serán invitados a la siguiente edición y los 12 restantes disputarán la ronda de clasificación con otros 12 procedentes de las zonas regionales (6 de Europa/África, 3 de América y 3 de Asia/Oceanía).