Crecen denuncias de pornovenganza y la Provincia lidera el ránking del país

El primero que tuvo la idea de fotografiar y grabar la intimidad de la pareja fue él. Lo hizo usando un celular al que ella no podía acceder. Cuando, ocho meses más tarde, la relación entró en crisis, las imágenes, en su momento consentidas por los dos, se convirtieron en un motivo de conflicto. Ella le pidió que deje la casa que compartían; su casa. El comenzó a amenazarla: si lo dejaba divulgaba las fotos y los videos a través de las redes sociales para que todos las vean. Ella cortó la relación. Y las fotos se viralizaron en las redes. Ella estuvo días sin salir de su casa. Le pidió que bajara las fotos de Internet, pero él se negó. Había consumado la tan anunciada pornovenganza.

La historia corresponde al testimonio de Paula Verónica Sánchez Frega, una mujer de 29 años que es la primera en llevar a juicio un caso de pornovenganza. El juicio comenzó a desarrollarse esta semana en La Rioja y el testimonio de la mujer se escuchó en la primera audiencia, mientras su ex pareja y acusado en la causa, el tatuador Patricio Pioli (36), se negó a declarar.

Con todo, los cargos que enfrenta Pioli son los de coacción. La pornovenganza está contemplada en el nuevo Código Penal, pero comenzará a sancionarse a partir de 2020, cuando éste empieza a regir. Mientras tanto existe un vacío legal que hizo que la acusación sea la de “coacción”, porque Pioli difundió los videos con la intención de forzar a Sánchez Frega a seguir con él.

El caso, el primero en su tipo que se ventila en tribunales argentinos, es el emergente de un fenómeno que no para de crecer en todo el país: según los datos de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC) , una ONG que contiene a las víctimas a través de un gabinete psicológico y también organiza talleres de capacitación en la materia para fuerzas de seguridad, en los últimos dos años se incrementó el número de denuncias que se reciben por pornovenganza y por sextorsión, repectivamente, un 20 y un 35%.

En diálogo con este diario, Diego Migliorisi, vicepresidente de esa entidad, indicó que entre agosto de 2018 y el mismo mes de 2019 recibieron 650 denuncias por pornovenganza y 3.500 por sextorsión.

“Mientras en el primer caso la mayoría de las denunciantes son mujeres de entre 19 y 40 años y los victimarios sus ex parejas, en el segundo caso suelen ser hombres y los victimarios desconocidos, generalmente pertenecientes a organizaciones que se dedican a extorsionar a personas en la red”, dijo Migliorisi, quien destaca que tanto la pornovenganza como la sextorsión son delitos “que han crecido enormemente”.

Migliorisi también habla de los múltiples problemas que deben enfrentar quienes son víctimas de estos y otros ciberdelitos para llevar a sus autores ante la justicia.

“Muchos de estos delitos no están contemplados por la ley: existen proyectos de normativas que esperan ser aprobados o reglamentados y otros que consideran a la falta como una contravención y prevén sanciones muy blandas u otros que sólo están considerados como daño moral en la justicia civil. Por eso es tan importante la prevención y sí existen mecanismos eficaces para prevenir”, dice Migliorisi.

Para el abogado especialista en nuevas tecnologías Raúl Martínez Fazzalari no sólo existen delitos informáticos para los cuales existe un vacío legal, sino también obstáculos para la actuación de la justicia para cuando éstos están contemplados por la ley,

En diálogo con este diario, Martínez Fazzalari indicó en ese sentido, que si bien se avanzó mucho en la legislación en los últimos años, todavía hay delitos para los que existe un vacío legal.

En tal sentido, destacó que uno de los delitos cibernéticos más comunes en la actualidad, la usurpación de identidad, no está contemplado por la legislación vigente.

“Solamente en la Ciudad de Buenos Aires se lo contempla, pero a nivel nacional existe un vacío legal”, indicó Fazzalari.

Otro de los escollos legales frente a los ciberdelitos tiene que ver con la responsabilidad de los buscadores, según indicó el especialista: no hay norma específica.

“En este terreno no hay una legislación aplicable: hay interpretaciones y hasta fallos de la Corte Suprema a los que recurre cada juez en cada caso, pero no una normativa específica”, indica Martínez Fazzalari.

Pero los problemas para actuar legalmente ante un delito tan frecuente como es el robo de identidad no terminan ahí.

“Si hablamos de la creación de perfiles falsos de una red social, en los que se usurpe la identidad de una persona, las cosas van a depender de qué red social se trate. Porque mientras Facebook, por caso, tiene sede en el país, Instagram y Twitter no, lo que obliga a iniciar una acción legal internacional, con todo lo que ello implica”, dice Martínez Fazzalari, “y esto no solamente es aplicable al robo de identidad, sino que pasa también con un delito tan común como las amenazas a través de la web. Si esas amenazas se hacen a través, por caso, de Twitter, se hace necesario librar un oficio a Estados Unidos, se necesita una acuerdo entre fiscalías y no existen procedimientos unificados”, dice el especialista.

En contraposición, otros delitos informáticos ya están contemplados específicamente por la ley, entre ellos el grooming, la distribución y producción de pornografía infantil, la interceptación de comunicaciones electrónicas y el daño informático.

En ese marco, el primer juicio por un caso de pornovenganza en La Rioja despierta expectativas, sobre todo ante el crecimiento del número de casos denunciados. La principal es la que menciona Paula Verónica Sánche Frega: “espero que la justicia dicte un fallo ejemplar. Y siente un precedente”, dijo.