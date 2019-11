Preocupación por el estado de Plaza Moreno: advierten por luminarias y bancos rotos

Deslucido y con distintas marcas de vandalismo, el corazón geográfico de la Ciudad perdió su perfil señorial y quienes visitan el espacio se quejan por cuestiones como por ejemplo, la falta de luces y los bancos rotos. A la hora de describirla, acaso baste con decir que se trata de una de las plazas más extensas del país, con casi 8 hectáreas, y que fue diseñada con una simetría total, según el gusto por lo francés que reinaba en el siglo XIX.



Aunque ocasionalmente se han hecho algunas tareas de mantenimiento, la falta de continuidad en las obras provoca que en la plaza no haya un solo rincón en el que no se encuentre un signo de abandono. Uno de los mas notorios es el de los bancos, de muchos solo queda el respaldo, o en algunos casos un par de tablas en las que para sentarse hay que renunciar a la comodidad.



“Los bancos están pintados, pero a casi todos les faltan tablas, se fueron rompiendo y no las repusieron”, resumió Walter, que visita con frecuencia el espacio.



Las baldosas rotas o superpuestas también son difíciles de sortear para los que regularmente eligen la plaza para caminar o trotar. Algunos aseguraron que muchas roturas las ocasionan los camiones que transitan por las lajas cuando se montan escenarios o los puestos de feriantes o artesanos.



En esa línea se solicitó que la Municipalidad impida el tránsito en la plaza, aún el que es esporádico y por cuestiones operativas por la diagramación de eventos.



A gran parte de las columnas de alumbrado les falta un farol lo que además de afectar la estética de esas instalaciones, reduce la iluminación del espacio y preocupa a quienes lo recorren por la mañana muy temprano o por la noche.



“Cada dos por tres se corta la luz en algún sector de la plaza que de por si no está tan iluminada como debiera”, dijo un comerciante de la zona que es testigo de las penumbras que en determinadas ocasiones ganan buena parte del lugar.



También vinculado con la iluminación, no es menos preocupante la cantidad de instalaciones eléctricas que tienen los cables a la vista.



En varios postes se observó la falta de tapas que fueron arrancadas y para advertir acerca del peligro sólo en algunos casos se colocó alguna cinta.



En el lugar se escucharon quejas por el vandalismo que llega a todos los rincones porque, además de dañar el patrimonio, deja expuestos un sinfín de peligros para los que concurren por ejemplo con hijos pequeños.



Si bien muchas personas que van a la plaza destacaron que siempre se ve gente que se dedica a la limpieza, otros apuntaron que faltan cestos y proliferan los roedores. Se indicó que se los escucha correr entre los ligustros y hasta se los ha observado anidar en árboles ahuecados. Las ratas también se comieron parte del cableado de las luminarias y de las fuentes.



Tampoco se encuentran bien las esculturas de hierro fundido que tuvieron en sus orígenes pátinas de bronce. Si bien se realizó alguna intervención tiempo atrás, en la actualidad se las ve afectas por manchas de óxido y sulfataciones.



También es contante el daño que se le hace a la piedra fundamental que está cubierta por todo tipo de pintadas.