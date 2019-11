En un barrio del corazón de Gonnet, los vecinos ya están hartos de los robos

En cercanías del hospital San Roque, de Gonnet, un área es terreno fértil para la inseguridad. Así lo denunciaron algunos vecinos, quienes detallaron varios robos cometidos bajo diversas modalidades durante este año.

Los frentistas le contaron a este diario que, por lo general, los ataques son protagonizados por motochorros que están al acecho por las calles. También citaron que se repiten los casos en los que “rateros” se arriesgan ser descubiertos con tal de sustraer de alguna vivienda elementos de poco valor económico.

Entre los habitantes del lugar que conocen ese cuadro de situación, mencionaron que una de las calles más jaqueadas por el accionar delictivo es la de 16 entre 505 y 506.

“NOS TIENEN EN LA MIRA”

Alberto Santillán (63) vive en uno de los departamentos de un complejo de 10 viviendas, situado en la cuadra.

Al igual que otros residentes, denunció que fue blanco de ladrones y el viernes estuvo cerca de volver a padecerlos.

Según le contó a este diario, a las 4 de la mañana de ayer “me levanté de la cama al escuchar el ruido de un salto desde el paredón del frente de este complejo”, dijo.

“Me tocaron el timbre del portero eléctrico tres veces , pero no los atendí y encendí la luz del baño, para que notaran desde afuera que había gente. Entonces, un policía que vive acá justo los vio y les pegó un grito, por lo que enseguida escaparon”, relató luego.

El hombre citó que “ya una vez me robaron un par de zapatillas que dejé colgadas en el tendedero, aunque no sé si fueron los mismos ‘rateros’ u otros”.

Asimismo, recordó que “a una pareja hace un tiempo le robaron en este mismo complejo una bicicleta que tenían en la puerta de su departamento. Y hubo algún que otro hurto más”.

OTROS ATAQUES

En esa misma cuadra, a una mujer le entraron a robar dos veces, en octubre y en febrero último, en momentos en que la casa estaba vacía.

Como lo reflejó este diario, una de las personas damnificadas de esa vivienda es Maida Villagra, quien en diálogo con EL DIA el mes pasado, tras el último escruche, confesó amargada que “ya no tengo más nada de valor que me roben, entre lo que me llevaron ahora y el 27 de febrero, cuando estábamos de vacaciones”.

Con todo el desánimo por la situación, la vecina igualmente se dio un margen para el sarcasmo, al expresar que “les agradezco a los ladrones que vinieran cuando no estábamos en casa”.

La inseguridad en ese barrio se extienda como una mancha más abarcativa. En febrero pasado una mujer que vive en 15 entre 504 y 505, sufrió el robo de su bicicleta luego que al menos un ladrón saltara el paredón de la entrada a su propiedad.

Hubo quienes no ocultaron el miedo por asaltos callejeros cometidos por motochorros.

No faltaron, a su vez, quienes atribuyen algunos de estos episodios a que “esta es una zona cercana al hospital y a la estación de Gonnet, por donde circula mucha gente que no es de Gonnet.