"Uno estaba debajo de las ruedas", contó la tía de una chica que viajaba en el ómnibus

El dolor de la comunidad de la Escuela 41 de Benavídez es enorme. Familiares de los chicos de 6to grado que viajaban en el micro que volcó en ruta 2 y provocó la muerte de dos nenas se congregan en la puerta del establecimiento a la espera de novedades, mientras aguardan la llegada de un colectivo que los traslade al lugar de los fatales episodios ocurridos esta mañana.

Victoria, tía Ainara, una de las menores que viajaban en el colectivo, contaba pasadas las 9 de la mañana que "no sé nada de ella, estamos esperando que el Municipio ponga el micro como dijeron, pero hasta ahora no apareció nada". Visiblemente conmocionada, la mujer contó que "mi sobrina no tiene celular. Se informan entre los padres por grupo de WhatsApp".

En tanto que Andrea, familiar de otra de las pasajeras. manifestó al canal de noticias TN que "a las seis y media de la mañana nos llamó a los gritos diciendo que había volcado, que había muchos heridos, que el conductor se había quedado dormido". Y agregó: "Nos dijo que había muchos chicos heridos, y que uno estaba debajo de las ruedas. Ella sufrió algunas lastimaduras en el rostro, raspones por los vidrios".