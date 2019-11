Para el Financial Times "la victoria de Alberto Fernández agita la diplomacia argentina"

El Financial Times plantea en una columna de opinión publicada hoy que "la victoria de Alberto Fernández agita la diplomacia argentina", en la que analiza los desafíos que deberá afrontar el presidente electo luego del 10 de diciembre.



El artículo, que lleva la firma de Benedict Mander, se recuerda que apenas conocida su victoria en los comicios del 27 de octubre, Fernández incluyó en su discurso su posición respecto a los asuntos que mayores divisiones despiertan en la región.



El diario británico destacó que el mandatario electo felicitó a Evo Morales por su "cuestionada victoria" en las urnas de la semana anterior y pidió la liberación de Lula, condenado a ocho años y diez meses de prisión por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.



"Argentina necesita con urgencia buenas relaciones con el FMI y otros acreedores internacionales" mientras "se tambalea al borde de su noveno incumplimiento de la deuda soberana", plantea el Financial Times en su análisis.



El Financial Times revisa las respuestas que dio el presidente electo a quienes lo saludaron a través de Twitter luego de conocido su triunfo en las urnas, y dice que estas "dan pistas respecto a lo que podría ser su política exterior", al considerar que "las respuestas más amistosas estuvieron reservadas para los aliados de izquierda, en particular el 'querido' Morales", a quien consideran de "mentalidad similar" a Alberto Fernández.



También coloca en la categoría de "respuesta amigable" la que recibió el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien además ayer recibió a Fernández en su país como parte de su primera visita protocolar al exterior tras su triunfo del domingo.



Sin embargo, cree que Fernández fue "ambiguo" en sus comentarios respecto al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al plantear que "la pobreza y la inequidad desenfrenada en la región debía solucionarse con toda la fuerza de la democracia".



Remarcó que Fernández no respondió a Bolsonaro luego que este adelantara que no participaría de la ceremonia de asunción, el 10 de diciembre, tras sostener que el electorado argentino "se equivocó" al votarlo.



El texto cita a Patricio Carmody, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), para quien Fernández tendrá como desafío "trascender las diferencias ideológicas" con el presidente del vecino país, dado que se trata de el principal socio comercial de Argentina.



Dice además que Fernández tendrá por delante el desafío de mantener "buenas relaciones con Estados Unidos y China", este último país cada vez con mayor presencia en Argentina.



Advierte que la política hacia Venezuela será "una inevitable fuente de tensión" entre Argentina y Estados Unidos, dada la importancia que le da Donald Trump a este asunto, y que podría tener "serias implicancias" en las negociaciones con el FMI, donde EEUU tiene poder de veto.



Hasta ahora, el presidente Mauricio Macri mostraba "sintonía" con la posición de Estados Unidos respecto a Venezuela, algo que consideran los expertos "ayudó a la Argentina a obtener rápidamente un crédito durante la crisis del año pasado".



Juan Gabriel Tokatlian, un especialista en relaciones internacionales de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires, cree que es "altamente probable" que Argentina sea el primer país que retire su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero también considera poco probable que Estados Unidos mantenga una posición dura respecto a la Argentina en el FMI.



"Estados Unidos quiere dos cosas en América latina: seguridad y estabilidad", dijo el experto, que consideró que dada la situación en Chile, "la inestabilidad en Argentina crearía mayores problemas" en la región.