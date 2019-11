Habrá asueto administrativo el viernes por el "Día del Empleado Municipal"

La Municipalidad de La Plata informó el funcionamiento de los servicios comunales durante el próximo viernes 8, Día del Empleado Municipal. Según se detalló, las oficinas gubernamentales permanecerán sin atención al público, no se cobrará el Estacionamiento Medido y la recolección de residuos funcionará normalmente.



En cuanto al asueto administrativo que regirá el próximo viernes 8 en conmemoración del Día del Empleado Municipal, la Comuna informó que el sistema de Estacionamiento Medido, como ocurre habitualmente los días feriados, no será aplicado durante la jornada. Asimismo, tampoco habrá turnos para obtener licencias de conducir y las oficinas gubernamentales permanecerán sin atención al público.



Por su parte, la línea de Atención al Público 147, que recibe denuncias vecinales, funcionará normalmente las 24 horas del día, tal como lo hace los 365 días del año; mientras que la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano llevará adelante los operativos viales y controles de nocturnidad habituales.



A su vez, desde la Comuna se informó que la recolección de residuos funcionará normalmente en todos los recorridos, tanto para residuos húmedos, bolsa verde y no habituales.



En relación a los distintos Centros de Salud del municipio, los mismos dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas; mientras que el Servicio de Emergencias (SAME), trabajará con total normalidad durante la jornada, atendiendo urgencias al número 107.



Con respecto a las actividades para toda la familia, se precisó que el renovado predio de la República de los Niños en la localidad de Manuel B. Gonnet abrirá sus puertas normalmente de 10 a 18 horas, con entrada libre, gratuita y cronograma habitual de actividades y propuestas.



En tanto, el Cementerio Municipal estará abierto al público en el horario habitual de 7 a 18 horas; mientras que las tareas administrativas y servicios fúnebres sólo se realizarán de 8 a 11:30 horas.



Por su parte el Mercado Central abrirá normalmente en el horario de 8 a 16 horas, al igual que el Mercado Regional que abrirá desde las 4 hasta las 9 de la mañana.