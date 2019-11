Nannis y una grave acusación contra Cannigia: "Me pegaba y después se acostaba conmigo”

Hace dos meses, Mariana Nannis se sentaba en el living de Susana Giménez y denunciaba a Claudio Cannigia por violencia física y psicológica. Ahora, la mediática volvió a la Argentina y decidió dar aún más detalles al respecto.

“Yo ya lloré 30 años porque me cagaban a palos. Y no pienso llorar más”, dijo y aseguró que fue víctima de violencia sexual dentro del matrimonio.

Enseguida, decidió hablar de un episodio concreto. “Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”, relató en un móvil con el programa Involucrados.

Luego, explicó que por ese motivo considera complicada la posibilidad de tener una nueva relación. "Cuando te pegan y te hacen todas las cosas que me hizo mi marido, todos los abusos que hizo mi marido de mí, no quedás bien. Te cuesta estar con alguien, no podés...", expresó.

Finalmente, visiblemente angustiada, Nanis contó: “Cuando yo decía, llorando: ‘Me quiero ir, me voy a ir a Marbella’, él me pegaba y me decía: ‘Si te querés ir a Marbella, no te preocupes que yo te voy a mandar a matar. Yo soy amigo de Angelici, yo soy amigo de Macri, yo soy amigo de todos...’. Entonces a mí me cagaban a palos y no podía hacer la denuncia ni en Argentina ni en ningún lado”.

Y remarcó que Claudio le habría dicho: “Si me hacés la denuncia, tu cabeza va a rodar porque soy amigo de Angelici, de Macri”.