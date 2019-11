Otra escuela platense en alerta por la tuberculosis: ahora la contrajo una alumna del colegio Vergara

Un nuevo caso de tuberculosis volvió a encender las alarmas en la Ciudad y otra vez vuelve a tener como epicentro a una escuela secundaria. Se trata de la Media 14 (Carlos Vergara) de Barrio Norte, donde se confirmó hoy que una alumna de 5to año del turno tarde contrajo la enfermedad. En este marco, fuentes de la cartera de Educación aseguraron que ya se puso en marcha un protocolo en torno al cual la institución continuará con el dictado de clases. Como se recordará, el mes pasado el caso de un chico con tuberculosis encendió las alarmas en la Escuela Técnica 8 de Tolosa.

La situación de la joven comenzó a trascender anoche por medio de los grupos de WhatsApp de alumnos y padres, mientras que este mediodía, cuando crecía la preocupación entre la comunidad educativa, fue confirmado por autoridades de Educación una vez que el colegio de 4 y 35 fue notificado sobre el diagnóstico médico de la chica.

La alumna que contrajo esta enfermedad que afecta principalmente los pulmones cursa el 5to año del secundario en el turno tarde. Días atrás, luego de presentar complicaciones de salud, recibió atención en el Hospital Rossi, donde se sometió a estudios médicos y posteriormente, en las últimas horas, recibió el diagnóstico de tuberculosis, por lo que fue puesta bajo tratamiento médico.

La inspectora distrital de Educación, Amalia Méndez, aseguró que por el caso no se requirió de la suspensión de las clases. No obstante, aclaró que la decisión obedece a lo dictaminado por la dirección de Epidemiología. En ese sentido, sostuvo que se aplicó el protocolo determinado por dicho organismo provincial. “Nosotros no podemos tomar decisiones médicas pero nos encargamos de que se cumpla con el protocolo que emite Epidemiología”, dijo.

Para este caso, dijo Méndez, se realizó “ventilación e higiene en cuanto a lo edilicio”. Mientras que en lo sanitario “suele evaluarse al grupo de pertenencia, ni siquiera a los docentes”. Al respecto deslizó que “para estar en situación de riesgo se requieren muchas horas de convivencia diaria, salvo que haya alguien inmunodeprimido, por ejemplo las embarazadas”.

En este contexto, Méndez aseguró que en el día de hoy “las familias de los estudiantes van a ser informadas por la escuela”. En cuanto al protocolo, detalló que “Epidemiología va a ir a la escuela la semana que viene con charlas informativas y explicativa así se transita todo lo que tiene que ver con el protocolo”.

“No fue necesario suspender clases”, reiteró en una repregunta de este medio. “Si Salud nos hubiese indicado la necesidad... pero no es el caso. Para salud es muy importante que los alumnos estén en la escuela para poder hacer el protocolo”, añadió.

Méndez recordó que para el caso del alumno de la Técnica 8, a mediados de octubre, se realizaron estudios a los estudiantes y que "todos dieron negativos"

En esa ocasión tampoco que las clases fueron suspendidas. Desde la institución se comunicó que desde días antes al diagnóstico "la escuela estaba en conocimiento de la evaluación de un posible caso de tuberculosis".

Una vez que tomaron conocimiento del caso, se contactaron con el área sanitaria correspondiente de Epidemiología del ministerio de Salud y ellos fueron los que determinaron el protocolo a seguir.

Educación actuó siguiendo las indicaciones de esa cartera, por lo que los directivos de la Técnica 8 debieron ventilar los ambientes. En tanto, se informó que sólo se harían evaluaciones al grupo

de compañeros del estudiante que padece la enfermedad, pero "sólo contando con autorización de los padres". Es por ese motivo que ya se enviaron las solicitudes de autorización y la semana entrante se realizarán pruebas para analizar si alguno tiene el bacilo.

Según se supo, realizarán el test de Mantoux, la prueba que consiste en inyectar antígenos a un organismo para comprobar si se ha producido contacto con la bacteria.

“Estimados docentes: se informa que se ha detectado un caso de Tuberculosis en la institución, en caso de estar cursando un embarazo no deben asistir hasta tanto no tengamos las condiciones adecuadas, se solicita que informen a su médico”, fue el mensaje que se había difundido entre los docentes. Asimismo se intentó llevar tranquilidad a la comunidad educativa, al asegurar que “es una enfermedad de baja transmisión”.

La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, pero también a otras partes del cuerpo como los riñones, los huesos de la columna vertebral y el sistema nervioso central". Según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, se notifican cada año unos 10.000 casos y cerca de 700 muertes por esa enfermedad.