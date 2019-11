"Me dio un billete falso": aseguran haber visto en City Bell a un prófugo de Quilmes

En medio del operativo que se viene llevando adelante en distintos puntos del conurbano para recapturar a los presos que se fugaron ayer miércoles de una comisaría de Quilmes, esta tarde se conoció que uno de los prófugos habría transitado por un sector de City Bell y que incluso habría cometido un delito en un comercio de dicho sector de nuestra Región.

Así se desprende del testimonio que aportó esta tarde el dueño de un negocio de la zona que aseguró a este diario que "uno de los presos que se escapó de Quilmes entró a mi negocio, compró y me pagó con un billete de 1000 pesos falso".

El comerciante indicó que todo sucedió ayer por la tarde cuando se encontraba cerca del horario de cierre. "El joven entró, eligió un producto, pagó y se fue".

"Esta mañana cuando miré las noticias y vi las fotos de los tipos que estaban buscando una de las caras me pareció conocida. Yo tengo buena memoria fotográfica y no me había olvidado del último cliente que había atendido ayer".

"Fue después de unas horas que se me vino a la mente la cara de este sujeto. Al repasar las fotos de los presos pude asociar el rostro del sujeto con el del prófugo" indicó el hombre.

El comerciante está seguro de que la persona que vio ingresar a su local ayer miércoles es, según las identificaciones que difundió la policía, "Ignacio Alejandro Cardenes", uno de los prófugos de menor edad, en base a los datos dados a conocer en el reporte oficial y quien se encuentra imputado por robo calificado en poblado y en banda, a disposición del TOC 4 de Quilmes.

En tanto, en las últimas horas se conoció que Luis Alberto Navarro, uno de los once presos, fue recapturado esta tarde en Garibaldi y avenida Doroteo Yoldi de esa misma localidad, por lo que quedaban nueve reclusos prófugos, ya que anoche había sido detenido otro, informaron fuentes policiales.

El recapturado anoche fue Alan Xavier Villalba. La detención se concretó en jurisdicción de la comisaría Quilmes 5ta. de La Cañada.

La fuga ocurrió ayer alrededor de las 16.30 en la comisaría ubicada sobre avenida 12 de octubre 55, en Quilmes Oeste, cuando un oficial abrió la puerta de uno de los calabozos para pasarle la comida a los internos y, cuando se encontraba dentro de la celda, uno de los detenidos lo empujó y cayó al suelo.

Esa circunstancia fue aprovechada por once presos que salieron corriendo del calabozo en dirección al patio de la comisaría, donde abrieron un portón que se encontraba sin llave y escaparon por la avenida 12 de octubre.

Un oficial subayudante comenzó a perseguirlos hasta el cruce con la calle Aristóbulo del Valle, a una cuadra de la seccional, y al ver que varios de los detenidos intentaban subir a un Renault Megane color gris, efectuó un disparo con su arma reglamentaria.

Los voceros indicaron que la mayoría de los presos fugados estaban detenidos por el delito de robo, y que en el momento de la huida en la seccional había 52 presos, cuando la capacidad máxima de la dependencia es de 12 internos.

Interviene en la causa la fiscal Karina Gallo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Quilmes, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y otra serie de medidas con el fin de recapturar a los evadidos.

A raíz del hecho, este jueves también se conoció que la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense desafectó de sus cargos a cinco efectivos por la fuga de 11 presos registrada en una comisaría del partido de Quilmes, dos de los cuales ya fueron recapturados, informaron hoy voceros de la fuerza de seguridad.

Se trata del jefe de la seccional 3ra, Miguel Ángel Coch, el segundo jefe, Rubén Darío Banegas; el oficial de servicio Jorge Fabián Omar Yolan; el imaginaria Elías Nicolás Castillo y al ayudante de judiciales Matías Javier Gómez, quienes fueron separados hasta tanto dure la investigación.