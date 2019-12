Roban en una forrajería de Villa Elvira y caen en Aeropuerto

Eran las 10 de la mañana y la forrajería “R y A” de Villa Elvira había abierto sus puertas media hora antes. Alexander, el encargado del local, todavía se encontraba organizando la jornada cuando dos sujetos ingresaron por la puerta principal.

El empleado los observó y enseguida notó que uno traía una pistola en su mano derecha. El ladrón alzó el brazo y le apuntó.

“Por suerte en el negocio todavía no había clientes, porque era temprano”, le contó el joven a este diario.

Lo que siguió fue un asalto que culminó con una persecución y posterior tiroteo, más ambos delincuentes detenidos.

Según le refirió la víctima a EL DIA, los ladrones “no podían ni hablar. Estaban re pasados y tenían mucho olor a alcohol”.

Sin embargo, no necesitaron mucho para hacerse entender. “Entraron con un arma, uno de ellos me apuntó y me dijo ‘dame la plata’”.

Entonces lo hicieron arrodillarse, sortearon el mostrador y sacaron todos los billetes de la caja registradora. En total, se llevaron apenas 300 pesos (el cambio del día) y el celular de Alexander.

“Hace dos meses nos robaron de forma similar, a la misma hora y también dos tipos”, recordó el damnificado. En esa ocasión “fueron un poco más violentos, uno le gritaba al otro que me diera un tiro”, detalló.

En tanto, con lo sustraído en mano, los desconocidos se subieron a una moto que habían estacionado en la vereda y salieron en dirección a 80 sin sospechar lo que sucedería después. Es que, algunos minutos más tarde y luego de efectuada la denuncia policial, un móvil que estaba en la zona realizando el operativo “calles Seguras”, los divisó. Al intentar identificarlos los asaltantes aceleraron la marcha y comenzaron a huir, con el patrullero siguiéndolos de cerca. En 605 y 7 se arrojaron del rodado (quedó en medio de la calle y fue posteriormente secuestrado) y continuaron la fuga a pie.

Como los uniformados los seguían de cerca, el que llevaba la pistola le apuntó al oficial que tenía más cerca y quiso gatillar. Por su parte, el efectivo policial efectuó un disparo que le impactó en el tobillo izquierdo y lo obligó a detenerse. A dos cuadras de allí, en 605 y 5, capturaron a su cómplice. Una ambulancia del SAME trasladó al herido al Hospital San Rossi de La Plata, donde está fuera de peligro.