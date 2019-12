Con dudas y tristeza, marcharon en Magdalena por un adolescente muerto

Familiares y amigos de Jonathan Colares, el joven de 19 años que hace una semana fue encontrado ahorcado en un campo cercano a su domicilio en Magdalena, marcharon ayer en torno a la plaza principal de esa ciudad para exigir respuestas a lo que consideran un “caso misterioso”.

Descreen de la principal hipótesis- que se trataría de un suicidio- y piden que se investigue “al entorno familiar, en particular al padre”, a quien acusan de “someter a Jonathan a golpizas recurrentes”, entre otras gravísimas imputaciones que este diario no reproduce por no estar incorporadas -al menos hasta ahora- en la causa judicial.

La movilización partió a las 17 desde la puerta de la Escuela 1 de Magdalena, en Brenan entre Groenaga e Irigoyen, para luego dar la vuelta a la plaza.

“Solamente participamos los amigos y vecinos de Joni”, explicó Rosita, una de las manifestantes, lo que dio pie a su aclaración: “De la familia sólo estuvieron unos primos”.

Según la información oficial, el joven faltaba de su casa desde el 26 de noviembre, de donde se fue “tras una discusión familiar”, trascendió desde el principio. La familia radicó dos denuncias policiales, una el jueves 28 de noviembre en una comisaría de Magdalena y la otra, posterior, en la DDI La Plata.

“La policía comenzó a buscarlo desde el primer día y ese lunes (por el 2 de diciembre) arrancamos a buscarlo todos, por todos lados. Estuvimos en Punta Indio y en los campos y montes de Magdalena”, explicó Rosita, sin pasar por alto que “el lugar donde apareció (el cuerpo) ya había sido rastrillado por la policía, los bomberos, los amigos y hasta con perros rastreadores”.

Por eso presumen que “el cuerpo fue plantado ahí. No es posible que estuviera 11 días colgado y fuera encontrado así. No había olor, ni nada”, enfatizó la mujer.

A la espera de los resultados que surjan del informe preliminar de autopsia, quienes participaron ayer de la protesta analizan traer su reclamo a la Ciudad, ya que es la UFI 8 de La Plata la que tiene a cargo la instrucción de la causa caratulada, por el momento, como “averiguación causales de muerte”.

Después de 11 días de búsqueda y varias marchas encabezadas por sus familiares, el cuerpo del adolescente fue hallado el sábado pasado en un terreno baldío de Vélez Sarsfield y Necochea, justo frente a la casa de Colares.

Según Rosita, “extraoficialmente sabemos que Joni tenía muchísimos golpes y también nos llamó la atención que no pudieran rastrearlo por el celular”, pese a que “lo tenía en el bolsillo del pantalón”. Los amigos y vecinos aseguran que el joven era víctima de violencia familiar, entre otros presuntos delitos, que él mismo le habría revelado a sus amigos. Por eso están seguros de que no se mató: “Era un chico feliz. Ese mismo sábado estaba feliz, y así lo habíamos visto el 22 de noviembre, cuando pasó su cumpleaños con amigos”, dijo Rosita, quien conocía a Jonathan desde “que él tenía 5 años”; apuntó, por ser amigo de su hijo.