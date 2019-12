Malestar vecinal por baja presión de agua en la zona de 80, entre 7 y 8, hace varias semanas

Para los vecinos de calle 80 entre 7 y 8 la falta de agua se transformó en un suplicio, la presión es tan baja que ni de las canillas más bajas y cercanas a la vereda logran llenar un balde. “Es un problema de siempre, pero en los últimos 20 días todo está peor”, sostuvo Fernando Ocroglich, uno de los vecinos afectados.



En esa zona hay muchas casas en las que viven adultos mayores y son quizás los que más sufren la escasez porque tampoco pueden vivir acarreando de un lugar a otro cuando repentinamente comienza a salir algo de agua de algunas canillas.



Si bien en el verano se sufre más por la imposibilidad de darse una ducha fresca cuando se necesita o, por ejemplo, disponer de agua para baldear los patios, regar las plantas o poner en funcionamiento el lavarropas, el inconveniente no es nuevo en esa zona y los vecinos se preguntan cuándo se harán las obras necesarias para tener el servicio por el que pagan.



“Indigna vivir sin agua y estar obligados a pagar por un servicio tan ineficiente, nos podemos cansar de hacer reclamos que sabemos que no pasa nada, tampoco nadie sanciona a la empresa por esta irregularidad”, afirmó un comerciante de la zona.



El balde se transformó en uno de los elementos de mayor uso en el hogar, eso cuando se tiene la suerte de que de alguna canilla salga aunque mas no sea un hilo de agua. Pero en oportunidades llenarlo puede demandar una hora.



“Llenamos baldes para bañarnos, desde la empresa no obtenemos ninguna respuesta, tengo reclamos hechos y ni siquiera se acercaron para ver la situación”, se indignó un vecino.



Otras personas de la cuadra aseguraron que los problemas se pronunciaron desde diciembre de 2016 e incluso llevan anotada una especie de estadística de los reclamos, como si no fuera suficiente con abrir una canilla y comprobar que no sale absolutamente nada.



“En una oportunidad operarios de Absa hicieron una reparación, pero el problema siguió y ahora se acentúa; dijeron que vendrían a medir la presión, pero eso no sucedió”, dijo Ocroglich, quien frecuentemente se levanta a las 5 de la mañana para llenar algunos baldes. La gente de la cuadra sostuvo que en la empresa les informaron que de manera inmediata no se podría solucionar nada.



También en Villa Progreso, Berisso, se denunció que llevan un día con las canillas secas.