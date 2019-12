¿Chau “Los Simpson”?: el compositor del show dice que todo se termina el año que viene

“Los Simpson” son hoy la serie más longeva al aire, con 30 temporadas cumplidas y un horizonte que parecía infinito. Parecía. Porque parece que bajo la nueva jefatura de la gente de Disney, el programa de Fox podría tener las horas contadas, para sorpresa de todos los seguidores del clásico show de la familia amarilla.

Así, al menos, deslizó Danny Elfman, compositor del tema de apertura de la mítica serie de animación, que declaró que el final de una de las ficciones más populares de la televisión estadounidense está a punto de llegar, quedándole solo un año más de emisión.

El compositor, habitual de las bandas sonoras de las películas de Tim Burton, tuvo una larga conversación en podcast con la web Joe.ie, en la que habló de su amplia carrera.

En un momento, se le preguntó sobre el devenir de la popular serie de Fox y qué opinaba acerca de la queja del público y la crítica de la pérdida de calidad de las últimas temporadas, su respuesta fue desconcertante.

“Bueno, por lo que he oído, su final está cerca. Por lo tanto, ese argumento también se zanjará. No lo sé con certeza, pero he escuchado que la serie está en su último año”, comentó Elfman, sorprendiendo a todos, porque el creador de la ficción, Matt Groening, había augurado larga vida a su creación.

Ahora, antes de que las alarmas suenen, toca recodar que la mítica ficción creada por Matt Groening renovó por dos temporadas más en febrero de este año. Con la cual, tras la emisión de la 31ª temporada, que terminará en 2020, vendrá una trigésimo tercera, que concluirá en 2021.

Con lo cual, como mínimo, ‘Los Simpson’ tienen dos años más de emisión por contrato. No obstante, no hay que descartar que Elfman acierte, puesto que nada se sabe de una posible renovación más allá de la 32ª tanda de episodios al momento, aunque el productor Al Jean, al escuchar las palabras de Elfman, lanzó que “sin faltarle el respeto al Sr. Elfman, estaremos produciendo la temporada número 32 el año que viene, y no tenemos pensado parar”.

¿Entonces? Con Disney como nuevo propietario de la popular familia amarilla procedente de Springfield, no sería extraño que haya “Simpson” para rato. La ficción completa está disponible en su plataforma Disney+, que llegará a Argentina el año que viene con la familia amarilla como uno de sus programas destacados, y conociendo a La Casa del Ratón, es lógico que tras comprar Fox expriman las propiedades intelectuales más potentes, como es el show animado.

De hecho, es un producto tan codiciado en su nuevo catálogo, que despertó una catarata de críticas al nuevo servicio on demand de Disney por lanzar la animación con una relación de aspecto incorrecta, haciendo que algunos fragmentos de la pantalla estén erróneamente cortados. Más allá del furcio y de la ira fanática, la repercusión que tuvo el error refleja la importancia que daban los fans a la primera vez que todos los capítulos de “Los Simpson” iban a estar disponibles a un click de distancia.

“Su final está cerca. La serie está en su último año”, lanzó Danny Elfman

Así, pensar en una cancelación parece difícil, anti intuitivo incluso: ¿para qué comprar Fox si no vas a aprovechar una de sus propiedades más codiciadas? Incluso, hay charlas con Groening para una nueva película de la familia.

Y sin embargo, cuando el río suena... Tengamos en cuenta que los ratings de la familia han caído en picada, y que la calidad ha ido decreciendo con el correr de los años. A lo mejor Disney quiere dejar de lanzar largas temporadas por año y buscar algún otro formato, de calidad más controlada, para revalorizar a los de Springfield...