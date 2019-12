Los cruces para la Copa Argentina 2020

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los cruces de los 26 equipos del Torneo Federal A para las 13 plazas disponibles para la Copa Argentina 2020.

Los cruces de la Fase Regional del Federal A, que comenzarán en el mes de enero próximo, son los siguientes:

* Sarmiento de Resistencia vs. Chaco For Ever (21/1 y 4/2).

* Sportivo Desamparados de San Juan vs. Peñarol de Chimbas de San Juan (11/2 y 19/2).

* Huracán Las Heras vs. Deportivo Maipú de Mendoza (18/1 y 22/1).

* Sansinena de General Cerri vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (18/1 y 22/1).

* Sol de Mayo de Viedma vs. Deportivo Madryn (15/1 y 19/1).

* Cipolletti de Río Negro vs. Ferro de General Pico, La Pampa (23/1 y 30/1).

* Círculo Deportivo de Otamendi vs. Camioneros de Esteban Echeverría (15/1 y 19/1).

* Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Douglas Haig de Pergamino (19/1 y a confirmar).

* Central Norte de Salta vs. Güemes de Santiago del Estero (16/1 y 21/1).

* San Martín de Formosa vs. Boca Unidos de Corrientes (19/1 y 4/2).

* Crucero del Norte, de Misiones vs. Defensores de Pronunciamiento (16/1 y 21/1).

* Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Unión de Sunchales (19/1 y 5/2).

* Estudiantes de San Luis vs. Sportivo Las Parejas (18/1 y 13/2).