El centro de la Ciudad tuvo fuerte movimiento por las últimas compras navideñas

En las últimas horas, las distintas arterias comerciales de La Plata recibieron una numerosa cantidad de personas deseosas de completar sus compras navideñas y los negocios parecieron salir del letargo de interminables meses de recesión.

Las extensas filas en las entidades bancarias fueron el indicador mas evidente de que el dinero de los aguinaldos llegó a los bolsillos para comenzar a circular con rapidez.

En ese marco, muchos aprovecharon las promociones de los supermercados para terminar de armar la cena de la víspera de Navidad y el almuerzo del 25.

Las jugueterías también se vieron abarrotadas por familias con niños pequeños, esos fueron los comercios con mayor movimiento y los productos ocuparon hasta las veredas. No obstante también hay que destacar que muchas personas entraron y salieron espantadas de esos comercios al conocer los valores de los juguetes.

Las casas de indumentaria deportiva y de ropa en general, con inmensos carteles, anunciaron descuentos con tarjetas de crédito que preludian las liquidaciones de temporada. En muchas familias, sobre todo con adolescentes, se opta por poner ese tipo de regalos en el árbol de Navidad. En ese rubro se encontró ropa para todos los presupuestos. Las remeras por ejemplo arrancaron en los 450 pesos, también se en hallaron vestidos desde 600 pesos, pantalones por 900 pesos y pijamas por 700 pesos.

Las librerías dispusieron sectores infantiles con ejemplares para los mas pequeños en valores que fueron desde 100 pesos en adelante. Una novela para adolescentes rondó los 500 pesos y otros libros para adultos costaron unos 700 pesos.

En bazares y regalerías se exhibieron manteles individuales, desde 90 pesos; botellas de agua para el gimnasio, desde 300 pesos y adornos navideños como esferas o centros de mesa por 400 pesos.

La gente buscó, preguntó y compró donde consiguió aquello que se ajustaba a su presupuesto. Lo que quedó en claro es que para estas fechas todos quieren cumplir fundamentalmente con los mas pequeños.

“Yo compré unas fibras que me costaron 150 pesos para mis nietos y pienso agregarles algún libro para pintar; son muchos y la jubilación no me da para mas”, contó con resginación Mirtha a la salida de una librería de calle 49 casi 6.

Muchos resolvieron las compras navideñas en perfumerías donde se encontraron por ejemplo cajas con perfume y desodorante para mujeres u hombres por valores que arrancaron en los 800 pesos o sets de jabones por 250 pesos.