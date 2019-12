Por falta de pruebas, la Justicia archivó la causa por abuso sexual contra Axel

“Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz, y tenemos plena confianza en la Justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca”, decía Axel, tras ser denunciado por abuso sexual simple en la Justicia de Catriel, Río Negro, en un hecho que estremeció en su momento la opinión pública. Ahora, el cantante celebra la vida, ya que ayer que la corte le dio la razón, dictaminando que se archive la causa iniciada hace dos meses por falta de pruebas, una decisión que será apelada y que no implica el cierre total de la causa.

La denunciante afirmaba que el hecho había ocurrido en la Fiesta Nacional del Petróleo en 2017, en la localidad donde se presentó la denuncia, el músico había visitado la ciudad, y su defensa había presentado una lista de testigos, afirmando que al menos cinco personas podrían declarar a favor de la supuesta víctima. Sin embargo, los testimonios no estuvieron, lo que hizo caer la causa sumado al hecho de que los resultados de la pericia psicológica realizada a la presunta víctima no permitieron avalar su acusación.

ARCHIVADA

Axel nunca llegó a prestar declaración ante la Justicia y tampoco estaba obligado a hacerlo, aunque la causa no está cerrada sino archivada: si aparecen los testimonios u otras pruebas que avalen la denuncia, podría reabrirse. Además, el abogado de la chica anunció que apelará la resolución.

Sin embargo, la definición de la Justicia es para Axel un alivio tras un año complicadísimo: en un video se vio como en una entrevista abrazaba a una incómoda Tini Stoessel, que se sacaba el brazo de Axel de encima, tras lo cual apareció el testimonio de la periodista Paula Galloni, que afirmó que el artista, que cultiva una imagen familiar y tranquila, “se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé”, en un hecho ocurrido doce años antes.

LA DENUNCIA

Al aparecer estos dos episodios, la joven de Río Negro decidió contar su propia historia y realizar una denuncia que llevó a Axel a bajarse de una serie de eventos programados. Un mes después, en noviembre, el creador de “Celebra la vida” volvería al escenario en Entre Ríos.

“Como ustedes bien saben, mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso, dijo en aquel entonces, en referencia a la denuncia.

“Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz, y tenemos plena confianza en la Justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca. Y cuando sea así, sabremos que en la unión esta la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la justicia verdadera”, lanzó Axel.

Y concluyó que “voy a dar el concierto más importante en mis 20 años de carrera”.

Claro que se trataba de una fecha especial no solo por su regreso, sino porque en la previa hubo tensión y muchas dudas sobre su presencia, ya que circulaba en las redes y los grupos de WhastApp una foto de Axel con la leyenda “abusador”, y un comunicado de la agrupación Despertar Feminista, titulado “El municipio de Crespo legitima abusadores”, y repudiando su presencia en la localidad.