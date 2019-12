Las cervecerías “a cielo abierto”, una tendencia urbana que gana la calle

No son el agitado Palermo Soho ni la tranquila bohemia de San Telmo. Están acá nomás y sin una zona específica, sino repartidos entre el Centro y los barrios platenses. Los locales de cerveza artesanal ganaron primero la preferencia del público y después la calle: con mesas o sin ellas, para consumir ahí o para llevarse los botellones a casa, el mundo del “after office” transcurre en la vereda. Un nuevo hábito urbano que se impone en La Plata.

En estos años, mientras que otros rubros de la actividad comercial se iban a pique por efecto de las políticas económicas el negocio de la cerveza artesanal se desarrolló sin parar. Productores caseros, ferias, cervecerías que abrieron una al lado de la otra, y lo último en imponerse, los despachos del producto, sin lugar donde quedarse, ni adentro ni afuera, porque las infinitas variedades de la cebada que ahí se ofrecen son, en principio, para llevar. Todo gira en torno a esta nueva tendencia de los encuentros, que se producen en la vía pública.

Asoma la noche y el fin de las obligaciones diarias. Si se trata de una cervecería “convencional” los clientes llegan, toman una mesa, eligen entre negras, rojas y rubias y piden de a pintas, que acompañan con un plato compartido de papas con crema y queso cheddar. En cambio, si el local tiene el sólo propósito de despachar cerveza se recargan vasos o botellas que el mismo comercio vende. En cualquier caso, la gente, principalmente jóvenes, se instala afuera. Puede haber mesas con sillas pero también la alternativa de estructuras que sin ser asiento hacen de tal, y siempre está la posibilidad, cada vez más usada, del cordón de la vereda.

El local es pequeño y está decorado en alusión a su nombre, lleno de figuras de gatos. Es sólo despacho de cerveza. En la puerta, una franja de alfombra verde simula césped; alrededor del árbol un cerco de madera rodea la cazuela. Entre las 20 y las 20.30, agrupados los amigos en plena vereda, se sientan en una u otra opción con su vaso retornable en la mano. Así permanecen hasta no más de las 22.30, hora de cerrar.

“Tratamos de evitar cualquier inconveniente e invasión. Para eso le exigimos a los clientes que no pasen los límites de la vereda del local y tampoco dejamos que se generen residuos”

Pablo Giácomi Dueño despacho de Diag.73 y 59

¿Esa presencia constante de jóvenes reunidos y tomando cerveza en la calle no trae problemas con los vecinos? Todo parece indicar que no y es que, por un lado, la movida en la esquina de diagonal 73 y 59 termina relativamente temprano, y por otra parte, hay una suerte de acuerdo tácito con el barrio que los dueños del despacho cumplen a rajatablas. “Tratamos de evitar cualquier inconveniente e invasión –resalta uno de los propietarios del despacho cervecero, Pablo Giácomi-. Para eso le exigimos a los clientes que no pasen los límites de la vereda del local, que no se sienten en la puerta de los edificios o de las casas de la cuadra y tampoco dejamos que se generen residuos”. Como muestra del furor de este tipo de emprendimientos, a pocos metros de ese comercio, también sobre la diagonal, hay otro lugar de iguales características que al atardecer se llena de jóvenes.

Arrancó con la onda cervecera el corredor gastronómico de diagonal 74 y de a poco se fueron formando otros núcleo, como en el de avenida 19, desde 51 a 60, copada de bares. Pero en los últimos meses la actividad explotó en la Ciudad, con locales de cerveza artesanal por todos lados. Incluso muchos barrios alejados de las zonas céntricas tienen su lugar de venta de la bebida alcohólica que, por lejos, es la más consumida entre los platenses.

A Mariana -31-, ya se le hizo una costumbre. Manda WhatsApp a dos, tres, cuatro amigas, “lo que pinte”, y sale de la clínica donde trabaja como administrativa para encontrarse en la cervecería de 46 y 4, que dispone de espacio puertas adentro, de un par de mesas en la vereda y de todo un cordón público donde sentarse. “Nos gusta estar en la calle, y no molestamos a nadie. Y para tomar una cerveza antes de ir a mi casa no me importa sentarme en el piso un rato”, dice la fanática de las “Ipa”.

Con todo, la moda local siguió los pasos de algunos barrios porteños, donde una suerte de efecto dominó hizo abrir sin freno bares y despachos dedicados a la cerveza artesanal. No es así en otras ciudades del interior bonaerense, incluso las de mayor población. Por ahora no llegó a esos centros urbanos el “after office” callejero. Quizás se deba, según señaló uno de los mismos emprendedores platenses, a que “otros lugares son más restrictivos que La Plata”.

120 LOCALES El último censo difundido revelaba que en La Plata existen 120 locales que ofrecen, en su totalidad, cerveza artesanal, y la mayoría también industrial. A fines de 2017 eran unas 90, lo cual muestra el despegue del sector.

49 PRODUCTORES cerveceros registrados hay en la Ciudad según las cifras del portal oficial municipal, Datos Abiertos.