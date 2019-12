El animal no tiene la culpa: moda, ignorancia y desidia detrás de los ataques de perros

“Cada raza de perros tiene predisposición a determinadas conductas, porque cada una fue creada para una funcionalidad particular”. Dicho esto, el adiestrador profesional platense, Eduardo Chiappani, mordió hasta el hueso: “¿Para qué tener en tu casa, y más aún si vivís en un barrio familiar, un dogo argentino, un perro concebido para cazar pumas y jabalíes?”. A la luz de los últimos ataques de canes potencialmente peligrosos a niños y adolescentes, la respuesta caerá de lleno sobre los dueños, esas personas que, según el conductista canino Roberto Bastianelli, “en el 99 por ciento de los casos son las responsables”.

¿Qué hacía en la calle el pitbull (perro originariamente creado para pelea) que días atrás, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, atacó a un joven de 23 años que pasaba en moto y hoy corre serio riesgo de perder la pierna? ¿Y qué los dos dogos y el pitbull que salieron sin problemas de una casa a la altura de 147 y 72, en Los Hornos, y fueron directo a la cabeza de un niño de tres años que salvó su vida de milagro gracias a la abuela?

“Cuando se adquiere un perro considerado potencialmente peligroso, se tienen que tomar sí o sí todas las medidas para garantizar una buena convivencia con los integrantes de la familia, pues la mayoría de los ataques ocurre dentro del grupo familiar, y con el entorno”, subrayó Chiappani, para enumerar: “Desde cachorrito y hasta los seis meses, como mínimo, se lo debe educar en obediencia básica, a fin de que los dueños tengan el control y el manejo. Es que ese tipo de razas tienen una predisposición natural al dominio jerárquico (ocupar el primer lugar o uno de los más altos en la familia-jauría) y al dominio territorial”, explicó.

En cuanto a la tenencia responsable para con el entorno, indicó que el animal “debe tener un muy buen estado de salud, todas las vacunas correspondientes, un cerco perimetral adecuado, portones adecuados, y señalizaciones a la vista de todo el mundo de que en ese lugar hay un perro o varios perros de determinadas características”. Es decir, todo lo que muchos (demasiados) no hacen.

Volviendo a la funcionalidad de las razas, el adiestrador puntualizó que “si alguien me dice que quiere comprar un perro, la primera pregunta es para qué lo quiere. Ese es el punto de partida y tiene que estar muy claro”. Y vuelta al ejemplo del comienzo. Si es para compañía, y más todavía si hay niños, el consejo no será ni un dogo ni un pitbull ni un rottweiler. Etcétera.

Los especialistas enfatizan que “llevar un perro a casa” implica pensar en una convivencia de 15 años promedio y una “enorme responsabilidad”.

Otros temas a tener muy en cuenta. ¿Cómo es la familia? ¿Una pareja sola o con niños? ¿Hay ancianos? ¿En el hogar viven otras mascotas? ¿Se tuvo perros previamente? ¿Qué perros? ¿Cómo fue la experiencia? La respuesta a cada pregunta definirá la raza. “Pero hay gente que, como primer animal, compra un dogo, un rottweiler, sin conocer en absoluto sus características, sin tomar recaudos. Entonces sobrevienen las cuestiones que hay que lamentar. O directamente el abandono”, afirmó el experto.

Una vez que quedó bien en claro todo lo que implica elegir y criar a un perro, surge la pregunta sobre el tratamiento que se le da a los accidentes o ataques. “Es muy frecuente que la gente haga foco en el animal, porque obviamente se tiende a deslindar responsabilidades. Pero todo tiene que ver con la responsabilidad que tengamos para con determinadas razas de perros. Es muy fácil culpar al perro cuando no se hizo nada de lo que ese tipo de animal requiere”, insistió el experto platense.

Y añadió: “Nosotros sabemos que existe un montón de razas y que cada una tiene sus pro y sus contras según el ‘para qué’. Así como cada una tiene sus necesidades específicas que debemos cubrir si somos responsables”.

“Cuando hablamos de perros potencialmente peligrosos nos referimos a aquellos que, básicamente, tienen una fuerte predisposición al dominio jerárquico y territorial”, describió Chiappani. Y ojo. No confundir con perro mordedor. “Ahora bien, casi todos los perros muerden. Y hay algunos pequeñitos que muerden mucho más que los grandes. Lo que sucede es que si éste no es educado adecuadamente desde cachorro, se torna potencialmente peligroso por la potencia y el tamaño de la mordedura”, remarcó. “El problema es el tamaño, no la raza”, opinó Bastianelli.

Al referirse al caso de los dos dogos y el pitbull que salieron de una casa en Los Hornos y atacaron a un niño de tres años, el experto habló de “jauría”. “Cuando el perro está en casa su jauría es la familia y otras posibles mascotas. Si está con otros perros, conforman una pequeña jauría y se comportan como tal (pues están organizados), defendiendo lo que consideran su territorio o respondiendo a lo que creen una amenaza”, detalló.

¿Y en casa? Es admirable cómo se comportan. “Buscan los límites, hasta que se acomodan jerárquicamente en esa jauría familiar. Lo que hay que lograr es que sea el último en ese orden jerárquico. Pero si recibe mensajes distintos de los integrantes del hogar, eso es muy complejo. El clásico ‘a mi no me hace caso y a mi marido sí’ es la postal de que el perro se ubicó jerárquicamente por encima de la mujer y por debajo del hombre”, remató.