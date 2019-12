Insfrán y diez más

Para Nelson Insfrán el último fin de semana fue de los peores de su carrera. Tras llegar al sueño del debut con Banfield, una injusta expulsión y un penal donde ni siquiera toca al delantero del Taladro. Todo entre el minuto 14 y el 29 del primer tiempo. Su teléfono se llenó de mensajes de apoyo en las últimas horas después de lo sucedido el último viernes en el “Florencio Sola”.

Pero tras gestiones realizadas por el propio presidente Gabriel Pellegrino en AFA, se analizó el caso, y en las próximas horas (tal vez en el transcurso del día de hoy), se le quitará la segunda amarilla, y de esta manera el arquero quedará habilitado para jugar el próximo domingo en el Bosque.

Esto se dió a conocer en la jornada de la víspera, por lo que el arquero misionero fue a entrenar por la tarde con otro ánimo. “No fue un fin de semana fácil para mí, no podía creer lo que había pasado. Tuve el apoyo de Diego, del cuerpo técnico, de mis compañeros, de familiares y amigos, pero tenía mucha bronca porque esperé mucho mi debut”, le dijo ayer el Mono a este diario.

“Ví la jugada del penal mil veces y no lo toco. Es más, el jugador de Banfield me pisa a mí y cuando siente el contacto se tira”, comentó, y agregó, “después no entiendo la primera amarilla. Nunca me dijo nada. Según le dijo a los chicos, que yo había insultado, pero nada que ver”.

Sobre la chance de que le saquen la amarilla y poder estar el domingo, afirmó, “ojalá confirmen en la semana que me sacan la sanción y así poder estar a disposición del cuerpo técnico”, dijo Insfrán.

Está claro que de quedar habilitado, el golero será titular ante los santiagueños el próximo domingo, más allá que Alexis Martín Arias entró bien ante el Taladro y tuvo una correcta actuación. Maradona y sus ayudantes tomaron una decisión, la de hacer debutar a Insfrán, por lo que de ser habilitado, será titular en el Bosque.

ARRANQUE DE SEMANA SIN DIEGO EN ESTANCIA CHICA

Pasando a lo que ocurrió ayer, el plantel profesional mens sana volvió a las prácticas tras el empate del viernes con el Taladro y de haber tenido libre el fin de semana completo. El reencuentro del cuerpo técnico y el grupo fue a las 17, con tareas en el gimnasio ubicado en el Campus “Carlos Timoteo Griguol” con el preparador físico Hernán Castex.

Tras esto, los futbolistas salieron a la cancha Nº 2, para cumplir con tareas con pelota bajo la conducción de Sebastián Méndez y Adrián González, ya que Maradona no estuvo presente como en cada arranque de semana, ya que continúa con su rehabilitación en la rodilla derecha donde fue operado en julio pasado. Lo cierto, es que hubo ejercicios tácticos para todo el grupo, sin excepción.

Todo se dió dentro de un buen clima, por que más allá de la bronca por no haber sumado de a tres y la pésima actuación del árbitro, Fernando Espinoza, el equipo tuvo una sólida tarea y le jugó de igual a igual a Banfield con uno menos.

Lógicamente que también se habló de la situación de Insfrán, la primera amarilla y el penal que no fue. Una vez más el grupo le dió su apoyo al juvenil arquero, que fue víctima de las pésimas decisiones del juez Espinoza.

Lo cierto es que esta primera práctica de la semana terminó con ejercicios de elongación, y tras esto el grupo quedó liberado.

UNA PREPARACIÓN LARGA PARA LA DESPEDIDA DEL AÑO

En cuanto a cómo seguirá la semana del plantel Tripero, la preparación será larga teniendo en cuenta que el partido recién será el domingo a las 17:35.

Hoy la actividad será a las 9:30, donde ya se espera la presencia de Maradona, y habrá trabajos tácticos con pelota.

En la jornada de mañana y el jueves, los entrenamientos serán vespertinos, iniciándose a las 17 en el predio abastense. Allí se irá viendo si Diego y sus ayudantes de campo tienen en mente realizar variantes, teniendo en cuenta que no hay jugadores lesionados ni suspendidos, y al Mono Insfrán lo habilitarán para poder jugar.

Es por ello que no es descabellado pensar que Maradona decida repetir el mismo equipo que el viernes pasado visitó al Taladro.

Finalmente, viernes y sábado la práctica será matutina desde las 9:30 y ya con el equipo definido, los 18 jugadores elegidos quedarán concentrados en la Casona el sábado al mediodía al finalizar el último entrenamiento del año.