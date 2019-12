“Riquelme siempre dividió”, fue la respuesta de Angelici

El titular de Boca Juniors, Daniel Angelici, volvió ayer a la carga en contra de Juan Román Riquelme, quien se presentará como candidato a vicepresidente segundo en la lista opositora que encabezan Jorge Amor Ameal y el periodista y conductor Mario Pergolini por el frente de Recuperación de la Identidad Xeneize, y aseguró que “siempre dividió”.

“Riquelme siempre dividió como jugador. Dividió a sus compañeros y a la Comisión Directiva”, declaró en la señal de cable Fox Sports.

Después volvió a arremeter contra el ídolo Xeneize y afirmó que “él no puede decir que Angelici es de Huracán y (Christian) Gribaudo de Independiente. No hay una foto para demostrar eso. Pero si hay fotos de él con la camiseta de Tigre. Yo soy de Boca de siempre, desde que mi viejo fue empleado de Alberto J. Armando”.

Luego, Angelici indicó que “Riquelme hace tres meses que me llamó para ir a comer un asado en su casa y le dije si podía ir con Gribaudo. Y fuimos los dos. Él me llamo y nosotros fuimos a verlo”.

Después, el presidente de Boca recordó por qué no le renovó el contrato al “10” en el 2014: “fue por un tema del dólar, había subido a un precio distinto al que habíamos arreglado y él quería una compensación. Es mentira que él jugó gratis. Nunca lo hizo siempre cobró lo que correspondía. Me duele que salga a decir cosas que no son ciertas”.

Y agregó que “sé lo que piensa Román de Ameal, no lo respeta porque no le cumplió con el contrato y sé que a mi no me quiere porque yo le ponía límites. Me gustaría tenerlo cara a cara acá, la gente se da cuenta cuando alguien miente”.

“Yo le propuse ser Manager y me dijo que no. También me acuerdo que al otro año que no le renové y se fue a Argentinos Juniors gané de nuevo las elecciones, por eso, digo que no subestimen al hincha. Esperemos el domingo a ver qué pasa”.

Por otra parte, el plantel volvió ayer a los entrenamientos en el complejo Pedro Pompilio, con dos situaciones para resaltar: Mauro Zárate se retiró con una molestia y un rumor que se dejó trascender dio cuenta que Gustavo Alfaro esta en la mira para dirigir la selección de Ecuador.