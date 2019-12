Mascherano tendrá una Academia de fútbol en el interior bonaerense

La vuelta de Javier Mascherano al fútbol argentino no pasó desapercibida ni en nuestro país ni en el mundo. El "Jefecito" es el gran refuerzo de Estudiantes y quizás sea el más importante del ámbito local para la temporada que se viene. Más allá de ello, el nombre Mascherano sigue dando de qué hablar ya que en el partido bonaerense de Lincoln está a punto de abrir la Academia de Fútbol "Javier Mascherano".

La misma estará emplazada en un predio de doce hectáreas ubicado en el kilómetro 222 de la Ruta Nacional 188. Según contó Walter Tamer, representante del futbolista, el proyecto comenzará en febrero y tiene por objetivo de formar

jugadores.

En diálogo con el diario Democracia, Tamer sostuvo que "tuvimos un período trabajando en el Club El Linqueño (Lincoln) y en base al trabajo que realizamos armamos un grupo que después seguimos en contacto. Con ese grupo dijimos que un día podríamos hacer algo desde lo privado; básicamente porque considerábamos que desde lo privado se toman decisiones que son de más fácil ejecución. En un club son otras las formalidades y los procedimientos, en cambio, en lo privado se pueden tomar resoluciones más rápidas. Y a partir de ahí nos entusiasmamos con la idea, hasta que pudimos conseguir un lugar acorde a lo que veníamos planificando".

En la misma entrevista agregó: "Una vez que compramos el lugar ya empezamos a trabajar en los pasos a seguir. Teniendo en cuenta que detrás de todo esto está el nombre de Javier (Mascherano), la responsabilidad es muy grande. Así que cada paso que damos tratamos de hacerlo firme. Yo digo que vamos lento pero a paso firme y sin pausa. En el último tiempo la situación económica del país no fue la mejor, pero a pesar de eso hemos podido avanzar bastante".

Respecto del proyecto deportivo sostuvo que "queremos probar a chicos que vayan desde los 14 a los 18 años. Estos chicos serían los que van a vivir en la pensión. Y nuestros equipos van a estar conformados en un 90 por ciento por jugadores reclutados, es decir, por chicos de otras localidades o provincias. Por chicos que no son de Lincoln. Nosotros sabemos bien que en Lincoln los clubes tienen su historia, sus jugadores y su tradición. Nuestra propuesta apunta a otro lado. Quizás en la escuelita sí vamos a tratar de sumar a chicos de Lincoln porque lógicamente no vamos a traer a vivir a la pensión a chicos que tengan menos de 13 años. Eso está claro".

En cuanto al equipo de entrenadores manifestó que "tenemos armados los grupos de trabajo y un poco la base es de aquellos grupos con los que trabajamos en El Linqueño. Después la idea es sumar a jugadores libres, de la zona, para que jueguen y también para que colaboren con la formación de los chicos y al mismo tiempo les sirva a ellos en su futura carrera de entrenadores. En líneas generales apuntamos a la formación. Después estamos trabajando en la conformación del grupo de profesionales, como kinesiólogos, nutricionistas, asistentes sociales y psicólogos. La intención es colaborar con el desarrollo de los chicos, que avances en sus estudios y que estén preparados para las oportunidades que se les pueda presentar. No todos logran ser jugadores profesionales, hay que ser consciente de eso, entonces tienen que estudiar y tener un desarrollo como cualquier chico". Y acerca de sus expectativas dijo: "Seguir aprendiendo. El fútbol me ha dado muchísimas satisfacciones. He sido jugador, entrenador, manager y desde hace varios años estoy en la presentación de "Javier no tiene ninguna participación económica en todo esto. Solamente, cuando lo necesitemos, él va a estar".

También fue consultado acerca de qué lugar ocupará en el proyecto el propio Mascherano, a lo que respondió: "Es muy importante, con Javier empezamos a trabajar juntos cuando él tenía 16 años. Hemos hablado muchísimo, principalmente en la forma de preparar a los futbolistas. Mi opinión es que hace quince años que en Argentina no surgen jugadores de calidad y en cantidad. En los últimos años la historia pasa por los resultados, por el lugar que se ocupa en la tabla de posiciones. Pero siempre en el fútbol argentino hay esperanzas".