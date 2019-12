“No imaginé irme tan joven”

La vida cambió bruscamentete para Matías Pellegrini. Hace un año y medio vivía con sus padres en Magdalena, viajaba todos los días con Pancho Apaolaza en auto para entrenase y soñaba con debutar en Primera. Hoy está haciendo sus valija porque, con sólo 19 años, ya fue transferido al Inter de Miami, con el que jugará la Major League Soccer.

En el Country de City Bell recibió a este medio para hablar de su transferencia millonaria, la lesión que lo marginó casi seis meses, el profesionalismo que le exigen y hasta se tomó un momento para contar cómo lo están viviendo papá Luis, mamá Verónica , su hermano Tomás y los abuelos Bebe y Beba, Norma y Raba. Y sus amigos...

-Suena raro porque tenés 19 años, pero llegó el final de tu primer ciclo en Estudiantes

-Sí, es raro y la verdad que nunca imaginé irme de Estudiantes siendo tan joven. Pero el fútbol es así y tuvimos que tomar una decisión. Espero que haya sido la correcta y que al mismo tiempo sea el primer ciclo: quiero volver a jugar en este club en alguna oportunidad.

-¿Qué imaginás de lo que te espera en Estados Unidos?

-Estoy seguro que va a ser todo muy lindo. Es un club nuevo que está muy bien organizado por todo lo que ví y me cuentan. Tengo muchas expectativas de viajar y empezar este nuevo desafío. Tengo muchas ganas de jugar al fútbol.

-¿Es más difícil imaginarte en este club teniendo en cuenta que recién se está armando?

-La verdad no sé, pero lo bueno es que todos los jugadores vamos a estar igual. No voy a ser el nuevo que cae al club. Nos vamos a tener que conocer lo más rápido posible.

-Carranza será tu compañero y Saja el entrenador de arqueros. ¿Ya hablaste con ellos?

-Con Juli (Carranza) estuve en el sub 17 y sub 20. Hablamos siempre. Con el Chino (Saja) estuve cuando fui a hacerme la revisión médica. Soy muy amigo de un primo suyo que fue profe mío en juveniles. Y voy a estar con George Acosta, que jugó acá en Estudiantes dos años en juveniles.

-Desde que se confirmó tu venta pasaron seis meses y por diferentes lesiones jugaste muy poco. ¿Se te hizo más larga la espera?

-La verdad que sí. La última lesión la sufrí muchísimo. Se me hicieron muy largos los días para volver. Lamenté mucho no poder estar dentro de la cancha junto a mis compañeros.

-¿Cómo se produjo esa lesión?

-Jugamos en Cutral Có y al otro día viajé a Miami para firmar. Volví y jugué contra Aldosivi. A los 35 minutos sentí el pinchazo. Aguanté pero sabía que me había desgarrado. La verdad es que no sé si fue por todo lo emocional y una desgracia.

-¿Y por qué fue tan larga la recuperación?

-No lo sé. Hicimos la recuperación y cuando estaba para intensificar volví a sentir dolor y una molestia. Se había vuelto a abrir la cicatriz. Me dijeron que era normal, por el grado de lesión que había sufrido. A Messi le había pasado lo mismo. Cuando me resentí estuve otro mes parado.

-¿Te hubiese gustado jugar más en el semestre?

-No tengas duda. En las vacaciones me quedé haciendo trabajos en el Country. Me imaginaba un semestre totalmente diferente. Quería jugar todos los partidos. Pero me tocó lesionarme.

-¿Cuál partido te hubiese gustado jugar?

-El clásico. Y el primero en 57 y 1. Pero no me tocó estar en ninguno de los dos y tuve que sumar desde otro lado.

-¿Hablaste con Milito por qué no pudiste jugar unos minutos contra Atlético Tucumán?

-No, no hablé puntualmente de eso. Sí tuve charlas con él y me dijo cómo me veía. Eso me dejó tranquilo. Tengo una relación excelente y me ayudó mucho en todo este tiempo.

-¿Los más grandes del plantel te adoptaron rápidamente y eso hizo más fácil tu inserción en el equipo?

-Sí, fue así. Es lo más me llevo. Todos me trataron muy bien. Cuando me subieron concentraba con el Tanque (Pavone) y Pablo (Lugüercio). Después el Chapu (Braña) se volvió un papá adentro y fuera de la cancha. Hasta me he ido de vacaciones con su familia. Y la Gata y Mariano (Andújar) me llevaron a todos lados y soy como un hijo para ellos. Imaginate que todavía sigo jugando a la Play con varios de sus hijos...

-Más allá de lo lindo de ser transferido, ¿hay una parte tuya que siente nostalgia por tener que irte justo ahora?

-Hace ocho años que estoy en el Club. Tuve la suerte de conocerlo de punta a punta. Es una familia de verdad. Así lo siento. Por eso sé qué me va a costar dejarlos, pero el fútbol es así y las oportunidades hay que aprovecharlas.

-¿Los momentos más lindos que viviste en Estudiantes?

-El debut, el partido de local contra Gremio no me lo voy a olvidar nunca más, los dos clásicos y la vuelta a casa. Y también el partido que jugamos en Porto Alegre contra Gremio. Era uno de mis primeros partidos y fue terrible el marco. Pasaron seis o siete meses que me despertaba y me acordaba de ese final del partido. Me costó sacármelo de la cabeza.

-¿Cómo será tu traslado a Miami?

-Me voy el 6 de enero con mi representante. El 10 se van mis papás y mi hermano, que se van a quedar hasta el 26 de enero. Y para el 11 de marzo, que es mi cumpleaños y el primer partido como local, viajan de nuevo.

-¿Ya conocías Miami?

-Sí, había ido de vacaciones con mi familia. Pero sólo conozco la playa y algún shopping. Y Disney, un lugar al que voy a volver ahora antes que empiece el campeonato. Nosotros debutamos el 1/3 contra Los Ángeles, de visitantes.

-Es un sueño esa liga...

-Sí, porque nos van a tocar partidos con viajes de avión de 10 horas, jugaremos sobre la nieve, estaremos en el desierto y así. Me estoy preparando para jugar y disfrutar.

-¿Hablaste con Tití Rodríguez que ya hizo una experiencia?

-Sí, me comentó todo lo que era la Liga y sus jugadores. También estuve el otro día comiendo un asado con el Cabezón Pirez. Los dos me dijeron que es una Liga muy interesante.

-¿En qué crees que se diferencia del fútbol argentino?

-Hay más espacios. Los defensores retroceden bastante y no salen a presionarte. Lo importante es adaptarte, porque a jugadores como el Pity Martínez y Barco les costó al principio.

-¿Y el césped sintético?

-Es otro factor. Por lo menos tengo la adaptación al del estadio Único. Los campos de juego son más rápidos allá

-¿Qué vas a extrañar de nuestro fútbol?

-La pasión de la gente, por más que a veces no está tan buena tanta presión.

-¿Qué dicen tus abuelas, que siguieron tan de cerca tu carrera?

-Lloran (risas). En Magdalena vivíamos todos en una cuadra, compartíamos hasta el negocio. Me van a extrañar y yo las voy a extrañar más. En diciembre me quedé con ellos y en julio irán a visitarme varias veces.

-Si tuvieras que elegir tres personas de Estudiantes que hayan influido en vos en tu formación...

-El primero, siempre lo digo, fue el Chino Benítez. En un momento complicado me vino a hablar, me aconsejó y me dio confianza. Me llevó a Reserva y me hizo debutar en Primera. Me enseñó mucho y aprendí mucho. Martín Gaimaro me marcó en juveniles y Gaby Milito, ahora, me enseñó mucho. Me hizo ver el fútbol de otra manera.

-¿Y cuáles compañeros?

-Además de los referentes del plantel, los chicos que estuvieron conmigo en inferiores: Nico Patruc, que ahora trabaja en Las Flores, Mateo Palmieri, Imanol Enríquez y Jorge Tapia fueron mis grandes compañeros.

-¿Tus amigos ya sacaron turno para visitarte?

-Sí, van dos el 20 de febrero con un primo mío. Se quedan 20 días pero mucho no voy a poder atenderlos. Les doy el auto y que se manejen.

-En Estados Unidos los equipos no concentran y depende mucho del cuidado personal...

-Sí, lo hablé con la gente del club. Ellos lo que más le importa de la gente que llevan es su conducta y profesionalismo. En Miami están todas las tentaciones del mundo y voy mentalizado en jugar al fútbol y disfrutar los momentos libres que me den. Si quiero crecer en esta Liga tengo que hacer las cosas bien. No voy a ir para tirar por la borda todo lo construido.