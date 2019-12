Año Nuevo, problemas viejos: zona norte con canillas secas, agua turbia y mucha bronca

Esta noche muchos vecinos de la zona norte platense van a festejar el Año Nuevo sin una gota que salga de las canillas. La falta de agua y la baja presión es una constante en esa zona castigada por un servicio que deja mucho que desear.

Encima los vecinos explotan de bronca porque, según sostienen, desde Absa no les dan soluciones. Una de las vecinas damnificadas que escribió al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) es Silvia Gómez, que vive en 12 y 491. La lectora del diario contó que "hoy 31 de diciembre estamos sin una gota de agua en. Llamé a Absa y una grabación informa que en Villa Castells y alrededores no hay agua debido a un problema en el acueducto norte y que personal de la empresa está trabajando para su solución". Y agregó que "otra vez acueducto norte con problemas. ¿Hoy están trabajando? No lo creo". Por otro lado remarcó que "desde hace mucho tiempo padecemos este problema y en esta fecha especial la bronca aumenta".

María Malcun se comunicó para dar cuenta que en 488 y 16 bis y alrededores el agua sale marrón, y envió fotos que demuestran sus dichos. "Hay vecinos que directamente no tienen agua. Absa es inoperante. Tenemos que ir a buscar bidones a la Delegación de Gonnet cuando estos sinvergüenzas traen", se quejó, indignada. Por su parte, Adrián Viscay vive en Villa Castells y además de quejarse por la falta de agua también lo hizo porque se quedó sin luz gran parte de la mañana. "La luz volvió pero no hay presión de agua", por lo que le trae innumerables complicaciones para el festejo de esta noche.

Hugo López también denunció que está sin agua, pero en este caso en Gonnet Bell. El vecino vive en Lacroze entre camino y, según contó, "no hay agua. Hace semanas que se corta a la mañana y vuelve a la tardecita". Susana, de la zona de la República de los Niños, padece el mismo problema. El fin de semana no salió ni una gota de las canillas y ayer habían solucionado el problema pero.... "La solución de Absa no duro ni 24 horas. Hoy nuevamente Gonnet no tiene agua", sostuvo a EL DIA.

También Liliana, de 506 entre 17 y 18, escribió para expresar su bronca porque de las canillas de su casa no sale agua.