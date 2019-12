Destrozaron el ingreso en un edificio de la zona de 3 y 60

Los vecinos del edificio ubicado en 3 entre 60 y 61 se despertaron esta mañana con la desagradable noticia que les habían destrozado por completo el ingreso.

Si bien por el momento se trataría sólo de vandalismo, la rotura del blíndex del frente del inmueble ya de por sí es un gasto más que importante que deberán afrontar, con la incomodidad que el hecho fue producido el último día del año, cuando no todos los comercios del sector están abiertos.

El edificio cuenta con un mecanismo de ingreso electrónico que al mismo tiempo sólo quienes tienen llave puede tomar el ascensor y también cámaras de seguridad.

Por estas horas, se encontraban observando las imágenes para ver si el o los que provocaron el acto de vandalismo, seguramente con fines de robo, quedaron registrados.

Aunque no se habría concretado ningún robo, no es la primera que los vecinos se ven alertados por un hecho de inseguridad. Hace no más de dos años desconocidos ingresaron al primer piso y lograron llevarse algunas cosas de uno de los departamentos, mientras que en otra oportunidad hubo malvivientes que anduvieron por los techos linderos y por eso se decidió reforzar la seguridad colocando un alambre que dificultara el paso a la propiedad desde los inmuebles vecinos.