Riquelme habló de Maradona: "No me interesa lo que diga"

Diego Maradona se había expresado en contra de la candidatura de Juan Román Riquelme como vicepresidente en la opisición de Boca de cara a las elecciones que se vienen e incluso lo acusó de cobrar dinero por postularse.

Ahora, el propio Riquelme salió a responder en el programa de chimentos Intrusos, y dijo que no le interesaba lo que dijera el Diez.

"Tengo 41 años, he sido un afortunado por jugar a la pelota con Maradona y Messi. Lo que él haga con su vida o lo que dice, a mí no me interesa".

Y agregó que "nunca tuve relación con Maradona. Fuimos compañeros en el 97, tuve la suerte de disfrutar del futbolista más grande que vi en mi vida junto con Messi", agregó.

En otro orden, reconoció que lo llamó Mauricio Macri para que se reuniera con Angelici: "Macri me llamó porque estaba preocupado. Le dije que, si el lugar en el que está, me llama, es que al club lo quiere. Me pidió que me reuniera con Angelici. Entonces mandé a mí representante. No tenía ganas de verlo. Pero era un pedido del presidente de mi país"

"Le dije a mi representante que los atienda todas las veces. Que no me cuente de que hablaban, no me interesaba. Yo ya tenía tomada la decisión de irme con Ameal. Son estrategias, cada uno usa la que quiere".